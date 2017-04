Brand in Kita in Niederpleis

Sankt Augustin. Großeinsatz für die Feuerwehr in Sankt Augustin: In Niederpleis hat in der Nacht zu Samstag eine Kita gebrannt.

22.04.2017

Die Einsatzkräfte der Löschgruppen Hangelar, Niederpleis, Buisdorf und Mülldorf wurden gegen 3 Uhr alarmiert. Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dach der Kindertagesstätte an der Alten Martkstraße. Die 80 Einsatzkräfte vor Ort konnten die Lage aber schnell unter Kontrolle bringen.

Fünf C-Rohre im Außenangriff, zwei C-Rohre im Innenangriff und eine Drehleiter kamen dabei zum Einsatz. Immer wieder mussten Glutnester bekämpft werden. Wegen der umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerte der Einsatz insgesamt mehr als drei Stunden.



Pfarrer Peter Emontzpohl, der für die Kita Niederpleis zuständig ist, erlebte den Brand aus der Nähe. „Ich wohne hier in der Nachbarschaft und bin von den Sirenen der Feuerwehrautos wach geworden“, so Emontzpohl, der sichtlich entsetzt auf die qualmenden Überreste der Kita starrt. „Gottseidank wurde bei dem Brand niemand verletzt.“

55 Kinder und elf Betreuer besuchen täglich die Kita Niederpleis. Die Leitung der Kita und der Betreiber (Katholische Kirche) werden sich kurzfristig um eine Unterbringung der Kinder in anderen Kitas bemühen.

Warum es zu dem Brand gekommen ist, ist noch ungeklärt. (ga)