Protest in Sankt Augustin

Rund 50 bis 60 Flüchtlinge demonstrierten am Mittwochmorgen in Sankt Augustin.

Rund 50 bis 60 Flüchtlinge demonstrierten am Mittwochmorgen in Sankt Augustin.

Troisdorf. In Sankt Augustin haben am Mittwochmorgen erneut Flüchtlinge demonstriert. Die Personen protestierten gegen Rückführungen und Bedingungen in ihrer Unterkunft in der ehemaligen Medienzentrale.

Von Jens Kleinert und Alexander Hertel, 07.06.2017

An der ehemaligen Medienzentrale in Sankt Augustin haben am Mittwochmorgen etwa 50 bis 60 Flüchtlinge demonstriert. Sie hatten sich gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung Alte Heerstraße und Pleiser Dreieck versammelt, um gegen Abschiebungen zu protestieren. Mit Plakaten machten sie auf ihre Situation aufmerksam.

Wie berichtet, läuft in der ZUE seit Februar ein Pilotprojekt zum Dublin-Verfahren. Seither leben dort auch Flüchtlinge, die Deutschland direkt wieder verlassen müssen. Sie sollen ihren Asylantrag in den Ländern stellen, in denen sie sich erstmals registriert haben. Die ZUE ist eine von drei Einrichtungen dieser Art in NRW.

Wie eine Sprecherin der Flüchtlinge mitteilte, sollten am Montag fünf Personen abgeschoben werden. Einer der Bescheide wurde demnach vollstreckt, die anderen bislang nicht.

Schon vor zwei Wochen hatten rund 50 Personen gegen die Abschiebungen und die Bedingungen in ihrer Unterkunft in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes demonstriert. Verbessert habe sich die Situation der Menschen jedoch nicht, so die Sprecherin.

Gegen 9.15 Uhr löste sich die Demo wieder auf, die Polizei war mit insgesamt neun Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort. Der Protest verlief insgesamt friedlich.

Durch die Demo kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsproblemen, die Polizei leitete die Autofahrer am Demonstrationsort vorbei.