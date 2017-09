Frau bei Unfall schwer verletzt

Sankt Augustin. Schwer verletzt wurde am Samstagabend eine 48-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf A59. Ihr Auto hatte sich überschlagen.

Von Michael Wrobel, 02.09.2017

Aus bisher noch ungeklärter Ursache war die Frau in ihrem Fiat Punto auf der A59 zwischen dem Übergang von der A565 und dem Dreieck Sankt Augustin-West in Richtung Köln fahrend mit einem Lastwagen kollidiert. Der Kleinwagen kam daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Die Frau aus Niederkassel wurde dabei in ihrem Fahrzeug, das auf der Seite liegen blieb, eingeklemmt. Sie konnte sich laut der Kölner Polizei-Leitstelle offenbar selbstständig aus dem Wagen befreien, wurde bei dem Unfall aber schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch nicht bekannt. Auch Augenzeugen konnten bisher nicht sagen, warum sich der Kleinwagen überschlagen hatte. Den genauen Unfallhergang soll deshalb nun ein Expertenteam der Polizei rekonstruieren.

Hinter der Unfallstelle bildete sich zwischenzeitlich ein Stau von rund drei Kilometern Länge. Laut Polizei sollte der Verkehr noch bis etwa 23 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden.