Ausgedehnter Küchenbrand

Sankt Augustin. In der Bonner Straße in Sankt Augustin ist es am späten Dienstagabend zu einem ausgedehnten Küchenbrand gekommen. Die B 56 war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Am Dienstagabend war es zu einem Wohnungsbrand in der Bonner Straße, B 56, in Sankt Augustin gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte im ersten Obergeschoss ein Kühlschrank gebrannt, wodurch es zu einem ausgedehnten Küchenbrand mit starker schwarzer Rauchentwicklung gekommen ist. Unter dem Wohnhaus befindet sich eine Glaserei.

Die betroffene Wohnung war nach ersten Informationen erst kürzlich frisch saniert worden. Die zukünftigen Bewohner haben im Zuge ihres Einzuges den Kühlschrank angeschlossen, als dieser entflammte.

Die Feuerwehr war mit 25 Mann vor Ort. Für den Einsatz hat die Feuerwehr die B 56 sperren müssen.