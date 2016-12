Brand in Sankt Augustin

19.12.2016 SANKT AUGUSTIN. Mobiliar ist am Nachmittag in einem 33-Parteien-Haus in Menden in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Kopernikusstraße laut Wehrführer Herbert Maur aber niemand.

Gegen 13.17 Uhr waren 45 Einsatzkräfte aus Menden, Meindorf, Mülldorf und Hangelar ausgerückt. Eine massive Rauchentwicklung sei im und am Gebäude sichtbar gewesen, berichtete Maur vor Ort. Das Feuer konnten die Wehrleute jedoch schnell löschen.

Personen befanden sich laut dem Wehrführer bei ihrem Eintreffen nicht mehr im Gebäude. Die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss sei vorerst nicht mehr nutzbar, sagte er. (Jens Kleinert)