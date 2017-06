Starkregen in Siegburg und Sankt Augustin

Sankt Augustin/Siegburg. Vollgelaufene Keller sowie ein umgestürzter Baum haben am Samstagabend die Feuerwehren in Sankt Augustin und Siegburg beschäftigt.

Von Jens Kleinert, 04.06.2017

Wie ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle auf Anfrage berichtete, mussten die Einsatzkräfte dort bis um Mitternacht insgesamt 19 Mal unwetterbedingt ausrücken.

Ursächlich sei die Gewitterzelle mit Starkregen gewesen, die sich zwischen 21.30 und 23 Uhr offenbar schwerpunktmäßig in beiden Städten entlud. „Man kann sagen, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind“, sagte der Leitstellenmitarbeiter.

Wasser in einer Höhe von bis zu 50 Zentimetern habe sich in Kellern, Wohnungen und Lichtschächten angesammelt. An der Wahnbachtalstraße in Siegburg sei zudem ein Baum umgestürzt.

Insgesamt 14 der 19 Einsätze fanden auf Sankt Augustiner Stadtgebiet statt. Betroffen waren vor allem Mülldorf und Niederpleis. Am Schulzentrum Niederpleis verursachte der Starkregen nach Auskunft von Feuerwehrpressesprecher Sascha Lienesch einen technischen Defekt. In der Folge habe die Brandmeldeanlage dort irrtümlich ausgelöst. Gegen 23.20 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte wieder einrücken.