Löscharbeiten in Menden

Feuerwehreinsatz am Sonntag.

Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brand in dem Außenzelt des Autohauses.

Menden. Am Sonntagmorgen ist es in einem Zelt für Gebrauchtwagen in Menden zu einem Brand gekommen. 90 Feuerwehrleute löschten den Brand und explodierende Ölfässer.

30.04.2017

Das Feuer ist in einem freistehende Zeltgebäude eines Autohauses ausgebrochen. In dem Bereich werden Gebrauchtwagen aufbereitet. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf das Autohaus verhindern und den Brand von außen löschen. Vier Löschgruppen, insgesamt 90 Einsatzkräfte, aus Sankt Augustin sind im Einsatz. Nachdem die Flammen gelöscht sind, kühlen die Löschkräfte derzeit noch mit Öl oder Reinigungsmittel gefüllte Fässer. Diese waren durch den Brand stark erhitzt worden und der Inhalt hatte sich gefährlich ausgedehnt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren einige dieser Fässer bereits explodiert.

Hohe Zäune um die Halle erschweren die Löscharbeiten, da die Einsatzkräfte kaum direkt zur Halle vordringen können. Wegen des Einsatzes ist die Einsteinstraße aus Richtung Siegburg ab der Einmündung Friedrich-Gauß-Straße vollgesperrt. Der Brandgeruch ist im Umkreis des Autohauses deutlich wahrnehmbar.

Etwa zehn Fahrzeuge darin sind durch das Feuer beschädigt. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist das Feuer wohl nicht in der Halle zuerst aufgetreten, sondern eher von außen nach innen übergeschlagen.