Schlägerei nach Einbruch in St. Augustin

Sankt Augustin. Ein Familienvater hat am Freitagabend einen Einbrecher auf frischer Tat in seinem Haus ertappt – und zum Faustkampf gestellt. Der Einbrecher konnte verletzt fliehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aufmerksamer Zeugen.

21.03.2017

Am späten Freitagabend des 17. März ist der Gesuchte dem Polizei-Bericht zufolge gegen 22.00 Uhr über einen Balkon in ein Haus in der Johannesstraße in St. Augustin eingestiegen. Allerdings hatten sich die Hausbewohner zu diesem Zeitpunkt selbst in der Wohnung aufgehalten.

Als der Familienvater durch verdächtige Geräusche im Wohnzimmer aufmerksam wurde, habe er den 170 bis 175 cm großen Unbekannten gestellt. Es sei zu einer Schlägerei gekommen, bei der der mutmaßliche Täter im Gesicht verletzt wurde.

Daraufhin habe der Einbrecher die Flucht ergriffen. Das war aber noch lange nicht das Ende der Geschichte – der Familienvater drehte den Spieß um und verfolgte den Mann.

Täterbeschreibung der Polizei So beschreibt die Polizei den Einbrecher Der Flüchtige hat eine unauffällige Statur und kurze Haare. Er trug bei der Tat eine knielange Jacke. Gesucht sind Zeugen in St. Augustin, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Der Einbrecher hat vermutlich Schürfwunden an Händen, Beinen und Knien auf seiner Flucht davon getragen hat. Möglicherweise hat er auch Verletzungen im Gesicht. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3321.

In Richtung der Jahnstraße stürzte der Einbrecher noch und verletzte sich, so die Polizei, vermutlich an Händen, Beinen und Knien. Trotzdem konnte er mit erbeutetem Goldschmuck unerkannt fliehen.