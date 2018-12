Sankt Augustin. Ein flüchtiger Autofahrer hat in der Nacht zu Dienstag einen Unfall auf der A560 bei Sankt Augustin-Menden verursacht. Der Fahrer war mit hoher Geschwindigkeit in falscher Fahrtrichtung unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2018

Relativ glimpflich ging ein Unfall aus, den ein Falschfahrer in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 560 bei Menden verursacht hat. Mit dem Schock davon kam ein 28-Jähriger: Der Mann fuhr nach ersten Informationen von vor Ort mit seinem Seat gegen 0.45 Uhr von der A59 aus Richtung Bonn kommend im Dreieck Sankt Augustin-West auf die A560 in Fahrtrichtung Hennef, als ihm aus dem Nichts ein Auto mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte er seinen Wagen nach rechts, prallte dann aber gegen die Leitplanke, ehe er zum Stehen kam. Einen hinter dem 28-Jährigen fahrenden Mercedes touchierte der Falschfahrer leicht am Außenspiegel.

Die Polizei leitete umgehende Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Pkw ein - unter anderem mit mehreren Streifenwagen auf der A560 und der A59. Der Unfallverursacher, der unbestätigten Informationen zufolge in einem VW Golf unterwegs war, konnte aber nicht mehr gefasst werden. Warum er auf der Autobahn in falscher Fahrtrichtung unterwegs war, ist noch unklar. Möglicherweise hatte der Fahrer seinen Wagen im Dreieck Sankt Augustin-West gewendet, um anschließend wieder auf der A59 in Fahrtrichtung Köln zu fahren.

Der beschädigte Seat wurde abgeschleppt.