Unfall mit Folgen

Sankt Augustin-Menden. Am Donnerstagabend ist es auf der Kreuzung "Einsteinstraße/Zufahrt zur A560" zu einem Unfall mit fünf Verletzten gekommen - darunter drei Kinder. Die Polizei stoppte einen Gaffer.

Von Alf Kaufmann, 15.03.2018

Am Rand des Mendener Gewerbegebietes sind am Donnerstagabend auf der Kreuzung "Einsteintraße/Zufahrt zur A560" zwei Pkw, ein Daihatsu Sirion und ein Mercedes der B-Klasse, folgenschwer zusammengestoßen. Bei dem Unfall auf der Kreuzungsanlage sind drei Kinder und die beiden Fahrerinnen verletzt worden. Die verletzten Kinder und die Fahrerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach Zeugenaussagen ist es auf Höhe der genannten Kreuzung zur Kollision gekommen, weil die 27-jährige Fahrerin des Daihatsus bei ihrer Fahrt in Richtung Siegburg die dortige rote Ampel übersehen hat und so in den Mercedes einer 40-Jährigen, die in Richtung Autobahn unterwegs war, hineingefahren ist.

Einen an der Unfallstelle vorbeifahrenden Autofahrer hielt die Polizei an. Der Mann war nicht angeschnallt und filmte den Unfall aus seinem Pkw heraus. Ihn erwartet nun eine Anzeige.