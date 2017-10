Parkleitsystem in der Kritik

Sankt Augustin. Seit einer Woche hat die neue Huma-Shoppingwelt in Sankt Augustin geöffnet. Die Geschäftsinhaber und Kunden ziehen eine positive Bilanz. Nur ans neue Parkleitsystem müssen sich offenbar noch einige gewöhnen.

Von Thomas Heinemann, 05.10.2017

Volle Geschäfte, volle Parkhäuser, volle Stühle im Café, der Eisdiele und dem Food Court: Seit der Eröffnung der neuen Huma-Shoppingwelt vor genau einer Woche brummt der Einzelhandelsmotor im Herzen von Sankt Augustin auf Hochtouren. Und die Begeisterung über die erste Woche sieht man Centermanager Klaus Kricks an: „Die ersten Tage waren fantastisch, einfach hervorragend. Nicht nur wir, sondern auch unsere Mieter sind wirklich durchweg begeistert und viele Geschäfte haben ihre ohnehin hohen Erwartungen zum Start deutlich übertroffen.“

Auch Bürgermeister Klaus Schumacher freut sich über die große Akzeptanz durch die Bevölkerung. „Vor allem schafft es die neue Eingangssituation unser Zentrum wirklich zu beleben. Es ist schön zu sehen, dass sich viele Besucher auf dem Karl-Gatzweiler-Platz aufhalten und auch das dortige Gastronomieangebot nutzen.“

Kritische Stimmen

Doch gab es auch kritische Stimmen, ob sich das große Shoppingzentrum halten könne und was mit den Leerständen geschehe. Leerstände, die nicht lange solche bleiben werden, klärt Centermanager Klaus Kricks auf: „Wir sind bis auf vier Flächen mit allen Flächen in Verhandlungen.“ Aber erst wenn alle Formalitäten in trockenen Tüchern seien, werde man die Namen kommunizieren, erklärte Kricks: „Über die Belegung mache ich mir wirklich keine Sorgen. Die Resonanz potenzieller Mieter ist positiv. Da wird sich in den kommenden Wochen und Monaten noch viel tun.“

Noch einspielen müsse sich die Nutzung des Parkleitsystems, erklärte der Centermanager: Das Parkhaus Ost wurde zeitweise überlaufen, während im neuen Parkhaus West noch Hunderte Stellplätze frei waren, was auch im System angezeigt wurde. Kricks wundert das nicht: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. In den ersten beiden Tagen waren überwiegend Leute aus der direkten Umgebung hier und die haben das bekannte Parkhaus Ost angesteuert.“ Am Samstag und Montag wären indes, wie man an den Kennzeichen sehen konnte, viele Besucher aus den Nachbarkreisen gekommen. „Die haben aufs Parkleitsystem geschaut und daher auch direkt einen Parkplatz im Parkhaus West gefunden, wie wir auch an den Messungen an den Einfahrten sehen konnten. Die Nutzung des Leitsystems ist ein Lernprozess, das braucht einfach seine Zeit.“

1977 Vor 40 Jahren wurde das Huma SB-Warenhaus, auch Hurler Magazin genannt, im Zentrum der frisch gebackenen Stadt Sankt Augustin vom Kaufmann Jost Hurler (1918-2003) eröffnet. Ein Groß-Einkaufszentrum mitten auf der grünen Wiese – das Konzept war seinerzeit wegweisend und machte die Stadt im Rheinland bekannt.

1982 Der Sohn und designierte Nachfolger des Firmengründers sowie fünf Top-Manager des Unternehmens sterben bei einem Flugzeugabsturz. Hurler gab in den Folgejahren das Einzelhandelsgeschäft an die Metro ab, an die die Einkaufszentren verpachtet wurden.

1992 Das Warenhaus wird umgebaut und zum „Huma-Einkaufspark“ – auch eine Reaktion auf das veränderte Einkaufsverhalten.

2009 Seit 1. Juni verwaltet die Jost-Hurler-Unternehmensgruppe das Einkaufszentren wieder selbst. Am 25. Juni wird der Abriss und Neubau des Huma-Einkaufsparks mit einer neuartigen Form der Bürgerbeteiligung bei der Planung angekündigt.

2010 Von März 2010 bis Januar 2013 finden Vorträge, Bürgerforen und Workshops ebenso wie politische Diskussionen zu den Plänen statt, in deren Verlauf die Pläne reduziert werden: Die Verkaufsfläche wird angepasst, mehr und dafür kleinere Shops sollen einziehen, das Bürgerforum mit Bühne zum Marktplatz wird gestrichen. In Siegburg, später auch in Troisdorf und Bonn wächst die Sorge vor einer zu starken Konkurrenz im Bereich Mode. Die Städte behalten sich das Klagerecht zunächst vor.

2013 Hurler erhält im Oktober die Baugenehmigung, kurz darauf legt die Stadt Siegburg Klage gegen das Vorhaben ein. Troisdorf klagt später mit. Davon unberührt beginnt am 21. November 2013 der Neubau des ersten Bauabschnitts zwischen altem Einkaufspark und Straßenbahntrasse.

2015 Der erste Teilabschnitt wird eröffnet. Wenige Tage danach beginnt der Abriss des alten Einkaufsparks. Im Dezember weist das Oberverwaltungsgericht Münster die Klage ab, Revision wird nicht zugelassen.

2016 Im laufenden Abrissbetrieb entsteht an freier Stelle der Neubau, der am 17. November 2016 Richtfest feierte und am Donnerstag eröffnet wird.

Übergänge zu allen Ebenen

Dass das neue Parkhaus West nur zwei Aufzüge, dass kleinere Parkhaus Ost dagegen vier Aufzüge habe, sei übrigens kein Fehler, wie es manche Besucher vermuteten, erklärte Kricks: „Das neue Parkhaus West funktioniert anders, denn es hat direkte Übergänge zu allen drei Ebenen. Im Parkhaus Ost ist nur das Obergeschoss eben angebunden.“

Auf der untersten Straßenebene befinden sich weitere Parkplätze, so Kricks: „Nach dem ersten Besuch hat man schnell raus, wo man am besten parkt.“ Zudem werde man sehr kurzfristig die Beschilderung und Beschriftung innerhalb des neuen Parkhauses ergänzen, um die Orientierung zu verbessern.

Neu orientieren müssen sich auch die Besucher, die von der Straßenbahnhaltestelle aus nicht mehr durch den Nebeneingang auf die Marktebene kommen und nun den Haupteingang nutzen müssen, so der Centermanager: „Der alte Eingang ist schon weg. Dort werden in den nächsten Monaten ein oder zwei Geschäfte einziehen."