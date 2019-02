Fälle in Sankt Augustin und Niederkassel

In Niederkassel-Rheidt brannte ein Pkw, der auf dem Parkplatz an der Nordseite des Südfriedhofs abgestellt war.

Rhein-Sieg-Kreis. In der Nacht zu Freitag gingen im Rhein-Sieg-Kreis erneut Fahrzeuge in Flammen auf. Bereits in der vergangenen Wochen hatten dort Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt auch wegen möglicher Brandstiftung.

Von Sebastian Meltz, 15.02.2019

Gegen 0.45 Uhr am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Sankt Augustin zur Sportanlage Meindorf gerufen. Bei Ankunft der Löschkräfte war ein Wohnwagen, der bereits seit längerer Zeit auf dem dortigen Spielplatz stand, bereits vollständig niedergebrannt.

Etwa drei Stunden später schlugen die Flammen aus einem Auto, das in Niederkassel-Rheidt – ebenfalls seit längerer Zeit – auf dem Parkplatz an der Nordseite des Südfriedhofs abgestellt war. In der Vergangenheit ist es schon zu Sachbeschädigungen an dem Fahrzeug gekommen, wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte. Auch die Kennzeichen wurden demnach bereits zu einem früheren Zeitpunkt gestohlen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag hatten gleich mehrere Fahrzeuge in Troisdorf und Sankt Augustin gebrannt. Ob die Brände in Troisdorf, Sankt Augustin und Niederkassel in einem Zusammenhang stehen, werde derzeit geprüft. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist noch unklar. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.