Im Wert von rund 265.000 Euro

SANKT AUGUSTIN/TROISDORF. In Sankt Augustin und Troisdorf wurden am Wochenende vier Wohnmobile sowie ein Wohnwagen im Gesamtwert von rund 265.000 Euro gestohlen. Diebstähle dieser Art häufen sich derzeit in der Region.

Die Serie von Diebstählen von Wohnwagen und -mobilen setzt sich fort. Nachdem erst in der vergangenen Woche in Meckenheim ein Wohnwagen gestohlen wurde, hatten es Unbekannte nun am Wochenende auf vier brandneue Wohnmobile eines Caravan-Händlers in Sankt Augustin sowie auf einen privaten Wohnwagen in Troisdorf abgesehen. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Demnach fiel in Sankt Augustin Zeugen am Sonntagmorgen der niedergedrückte Maschendrahtzaun zum Außengelände eines Wohnmobilhändlers in der Alte Heerstraße auf. Sie riefen die Polizei, die ermittelte, dass die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20 und 7.50 Uhr den Zaun durchschnitten und zusammen mit einem Pfosten zu Boden drückten. Durch die so entstandene Lücke gelang es den Dieben, vier noch nicht zugelassene Wohnmobile der Marke Adria im Wert von circa 250.000 Euro zu stehlen.

In derselben Nacht wurde in der Louis-Mannstaedt-Straße in Troisdorf ein privater Wohnwagen gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Sonntag gegen 13 Uhr: Der Wohnwagen stand nicht mehr an dem Platz, an dem ihn der Eigentümer noch am Vorabend gegen 23 Uhr gesehen hatte. Das Fahrzeug der Marke Weinsberg war nach Halterangaben mit einem Deichselschloss und einer Alarmanlage gesichert. Der Wohnwagen ist rund 16.000 Euro wert, weiß mit gold- und anthrazitfarbenen Streifen und hat außerdem ein Fenster über der Deichsel.

Die erneuten Diebstähle bestätigen jüngste Beobachtungen der Polizei: Wie berichtet, registrierte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis im vergangenen Jahr einen sprunghaften Anstieg solcher Diebstähle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den genannten Diebstählen machen können. Hinweise nehmen die Wachen in Sankt Augustin unter 02241/5413321 und in Troisdorf unter 02241/5413221 entgegen.