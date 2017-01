Verdächtiger Geruch in Hochschule Sankt Augustin

11.01.2017 Sankt Augustin. Der Unternehmenstag der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin steht erneut in Verbindung mit einem Feuerwehreinsatz. Das Gebäude musste aufgrund eines verdächtigen Geruchs geräumt werden.

Erneut hat ein verdächtiger Geruch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie Burkhard Rick, Pressesprecher der Kreispolizei Rhein-Sieg, dem General-Anzeiger am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Dienstagabend um 21.30 Uhr ausgerückt. Bei Messungen seien jedoch keine gefährlichen Substanzen in der Raumluft festgestellt worden.

„Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Hochschule haben einen verdächtigen Gestank festgestellt, der nach Buttersäure roch“, so Rick. Gemeinsam mit den Einsatzkräften sei die Hochschule daraufhin kurzzeitig geräumt worden. „Es wurde dann gemessen, aber keine Substanzen festgestellt“, sagte der Polizeipressesprecher.

Damit kann die Neuauflage des Unternehmenstages an der Hochschule am Mittwoch wie geplant stattfinden. Zuletzt war die Veranstaltung kurzfristig ausgefallen, nachdem Unbekannte dort im November vermutlich Buttersäure freigesetzt hatten. Laut Rick prüft die Polizei nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten. „Wir ermitteln in der Sache gegen Unbekannt“, teilte er mit. Belästigung der Allgemeinheit sowie Vortäuschung einer Gefahrenlage lauteten die Vorwürfe gegen den oder die Täter.

Der Unternehmenstag am Mittwoch wird von drei uniformierten Polizisten begleitet, die im Gebäude unterwegs sind. Am Eingangsbereich gibt es keine Kontrollen. Medienberichten, wonach die Polizei die Hochschule „gesichert habe“, widersprach Rick. Im Gebäude selbst war am Mittag noch ein leichter Buttersäuregeruch wahrnehmbar. Dieser allerdings bei weitem geringer, als noch beim letzten Vorfall im November. Auf die Aussteller- und Besucherzahlen hatte der Vorfall keine Auswirkungen. (Jens Kleinert, Thomas Heinemann)