Einkaufszentrum

SANKT AUGUSTIN. Mit einem besonders jungen Dieb hatte es die Polizei am Freitag in Sankt Augustin zu tun. Eine Elfjährige erbeutete Waren im Gesamtwert von 440 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.08.2019

Waren im Gesamtwert von 440 Euro hat eine Elfjährige am Freitag im Huma in Sankt Augustin gestohlen. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, beobachtete ein Ladendetektiv gegen 13.30 Uhr ein junges Mädchen mit einem kleinen Rollkoffer dabei, wie sie durch die Auslagereihen eines Elektronikmarktes im Huma ging. Das Mädchen schaute sich mehrfach um, ehe es eine Spielkonsole in dem Koffer verschwinden ließ.

Der Ladendetektiv stellte die Elfjährige aus Sankt Augustin zur Rede und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsicht des Rollkoffers kam nicht nur die Spielkonsole, sondern auch Kleidung und Schmuck aus anderen Geschäften des Humas zum Vorschein.

Die gestohlenen Waren wurden zurück in die Geschäfte und die junge Diebin nach Hause zu ihrer Mutter gebracht.