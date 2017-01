Joachim Król in Sankt Augustin

09.01.2017 Sankt Augustin. Das Glatteis am Samstagabend machte einigen Kulturliebhabern, die Karten für die musikalische Lesung „Seide“ mit Joachim Król und dem „South of the border Jazztrio“ hatten, einen Strich durch die Rechnung.

Trotz verspätetem Vorführungsbeginn, damit es noch möglichst viele Besucher pünktlich schaffen konnten, blieben einige Plätze in der ausverkauften Aula des Rhein-Sieg-Gymnasiums in Sankt Augustin unbesetzt. Diejenigen, die sich trotz Glätte auf die Straßen gewagt hatten, um die Lesung nicht zu verpassen, wurden dafür mit einem ganz besonderen Literaturprogramm belohnt.

Es kam vielmehr einem Ein-Mann-Theater nahe als einer klassischen Lesung. Joachim Król, bekannt aus dem deutschen Kino, unter anderem durch den Film „Der bewegte Mann“, und Fernsehen, als „Tatort“-Kommissar Frank Steier, rezitierte den Bestseller-Roman von Alessandro Baricco mit einer Virtuosität, die Ihresgleichen sucht. Bariccos Roman, in der deutschen Übersetzung erstmals 1997 veröffentlicht, erzählt die Geschichte des südfranzösischen Seidenhändlers Hervé Joncour, der sich im Herbst 1861 erstmals auf den Weg nach Japan begibt, um Seidenraupen zu kaufen. Dort entfacht die Begegnung mit einer rätselhaften Schönheit seine Leidenschaft und zieht den Kaufmann Jahr für Jahr unter ständig wachsenden Gefahren aufs Neue ins Land der aufgehenden Sonne. „Seide“ ist eine sinnliche, wehmütige und poetische Parabel auf die Liebe, die Utopie und das Glück. Die Geschichte erzählt von der Sehnsucht ebenso wie von dem langen Weg zu sich selbst.

Unter der Regie von Martin Mühleis wird diese Stimmung in der rund zweistündigen Bühneninszenierung mit Król und dem „South of th border Jazztrio“ eindrücklich umgesetzt. Der Schauspieler verleiht jeder einzelnen Figur eine eigene Stimme von hohem Wiedererkennungswert: Hervé selbst spricht mit sensibler, sanfter Stimme. Sein Vater hingegen erscheint fest, sicher und bestimmt, während Hervés Vorgesetzter Baldabiou zu jedem Zeitpunkt der Geschichte rau und verschliffen bis hin zu leicht alkoholisiert klingt.

Lichtdesign und musikalische Gestaltung tragen ihr Übriges bei. Gee Hye Lee am Klavier, Christoph Dangelmaier am Bass und Ekkehard Rössle an Bassklarinette und Saxofon kreieren für jedes Setting der Geschichte eine eigene Melodie und ziehen das Publikum dadurch noch stärker in den Bann. So klingt Hervé Joncours südfranzösisches Heimatdorf nach sonniger Wohlfühlidylle, während auf der anderen Seite der Erdkugel in Japan der verspielte Flug der Vögel mit einer fröhlich-flatterhaften Melodie untermalt wird.

Diese Art von Inszenierung, die Kombination aus virtuosem Stimmspiel, musikalischer Akzentuierung und abwechslungsreicher Lichtregie zeigt die Möglichkeiten, die Literatur auf der Bühne hat, und schöpft diese restlos aus. (Katharina Anton)