Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin

Die Feuerwehr hat in Buisdorf die Frankfurter Straße für den Verkehr gesperrt. Grund ist ein Brand in einer Garage.

In der Garage habe sich neben einem Motorroller und anderen Gegenständen auch ein Grill befunden.

Sperrung der Frankfurter Straße: In Buisdorf führte am Dienstag eine brennende Garage zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Sankt Augustin. Ein Feuerwehreinsatz in Buisdorf führte am Dienstag zu einer Sperrung der Frankfurter Straße. Laut Feuerwehr war eine Garage in Brand geraten, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Eine Person wurde verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2017

Gegen 16 Uhr ist im Sankt Augustiner Stadtbezirk Buisdorf eine Garage in Brand geraten. Eine über der Garage liegende Wohnung wurde durch das Feuer so schwer beschädigt, dass sie vorübergehend nicht bewohnbar ist, berichtete die Feuewehr. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 17 Uhr konnte die Feuerwehr, die mit 38 Einsatzkräften vor Ort war, den Brand vollständig löschen.

Was zu dem Feuer geführt hat, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. In der Garage habe sich neben einem Motorroller und anderen Gegenständen auch ein Grill befunden, berichtet ein GA-Reporter. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte die Frankfurter Straße zwischen Brückenstraße und Ringstraße für den Verkehr zunächst gesperrt. Mittlerweile ist die Straße wieder freigegeben.

