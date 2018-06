Polizei bittet um Hinweise

Die Fritz-Bauer Gesamtschule an der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden.

Sankt Augustin. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in die Schulkantine des Schulzentrums an der Siegstraße in Sankt Augustin eingebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2018

Die Einbrecher hatten ein Fenster aufgebrochen, um in die Schulkantine des Schulzentrums an der Siegstraße in Sankt Augustin zu gelangen. Bei ihrem Beutezug entwendeten sie Schokoriegel, Getränke und eine Geldkassette. Die Höhe des Schadens ist bisher noch unklar.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen.