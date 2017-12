Ungewöhnliche Tat

Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch an der Siemensstraße in Sankt Augustin. (Symboldbild)

Sankt Augustin. Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch an der Siemensstraße in Sankt Augustin. Das Kuriose: Die Einbrecher verriegelten die Haustür von innen und flohen über die Terrasse.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2017

Als die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Siemensstraße in Sankt Augustin am Freitagabend gegen 18.50 Uhr heimkehrten, stellten sie fest, dass die Sicherheitskette ihrer Haustür von innen verriegelt worden war. Da sich die Tür so nicht öffnen ließ, gingen sie zur Rückseite ihres Eigenheims und sahen, dass die Terrassentür zum Wintergarten einen Spalt weit offen stand und aufgebrochen worden war.

Laut Polizei hatten die Einbrecher zu dieser Zeit das Haus bereits verlassen. Sie waren im ganzen Haus auf der Suche nach Beute gewesen und hatten Schränke und Schubladen geöffnet. Nach ersten Ermittlungen hatten die bislang Unbekannten sogar im Keller in leeren Koffern gesucht. Auf der Küchenanrichte lag der Autoschlüssel der Familie, der zuvor an einem anderen Ort lag. Mit dem Wagen war jedoch eines der Familienmitglieder unterwegs, so dass der Zweitschlüssel für die Täter offensichtlich nutzlos wurde.

Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Geschädigten noch nicht sagen. Zeugen beobachteten im Bereich der Siemensstraße einen verdächtigen PKW. Dabei soll es sich um einen älteren, silberfarbenen VW Polo gehandelt haben. Am Steuer des Wagens saß ein rund 50 Jahre alter Mann, der den Motor des Autos laufen ließ. Ob ein Zusammenhang zum Einbruch besteht, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer (02241) 541-3321 entgegen.