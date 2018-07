Polizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin. Bei einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Paul-Gerhard-Straße in Sankt Augustin haben Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Wandtresor gestohlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2018

Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 20 Uhr, durch die Kelleraußentür ins Haus eingedrungen.

Sie durchsuchten das gesamte zweigeschossige Haus nach Beute. Dazu wurden drei Zimmertüren aufgebrochen und beschädigt. Sie öffneten alle Schränke und Schubladen in den Wohnräumen. In einem Hobbyraum im Keller des Hauses fanden sie einen kleinen, an der Wand angeschraubten, Tresor.

Sie rissen das mit Schmuck gefüllte Wertfach von der Wand und stahlen es. Zudem entwendeten sie laut Polizei ein Festplattenlaufwerk, welches mit einer Überwachungskamera im Eingangsbereich verbunden war. Die Anzahl der Beutestücke und deren Wert sind noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02241/5413321.