Vorfall in Sankt Augustin

Bonn. Ein Vater saß mit seinen Kindern beim Abendessen, während ein Fremder durch die Balkontüre ins Kinderzimmer einsteigen wollte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2018

Beim Essen hörten ein Vater und seine Kinder am Montag merkwürdige Geräusche im Kinderzimmer. Später stellte sich heraus: Ein Einbrecher hatte versucht, die Tür im ersten Stock aufzuhebeln.

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung bekannt gibt, sind die Fremden offenbar an einem Regenfallrohr herauf- und dann über die Balkonbrüstung geklettert. Im ersten Stock des Hauses in der Vilicher Straße zeigte eine Balkontüre an einem Kinderzimmer Schäden. Die Polizei geht davon aus, dass dort ein Einbruchsversuch gescheitert ist.

Die Szene stellt sich aus den Erkenntnissen der Polizei so dar: Während der Vater mit seinen Kindern gegen 18.20 Uhr im Ortsteil Hangelar am Essenstisch saß, kletterten mehrere Täter an der Fassade noch oben bis auf den Balkon im ersten Stock. Die Familie nimmt verdächtige Geräusche wahr, denkt aber nicht an einen Einbruch.

Nachdem der Täter an der Türe aus Sicherheitsglas mit Rahmensicherungen gescheitert ist, schaut der Vater nach, ob die Kinder ihr Zimmer aufgeräumt haben und entdeckt den Schaden an der Balkontüre.

Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt sie unter unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen.