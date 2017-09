Tresor aufgebrochen

Sankt Augustin. Gleich zweimal schlugen Diebe in Sankt Augustin zu und entwendeten wertvollen Schmuck. Die Täter sind auf der Flucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2017

Die Einbrecher kamen zur Mittagszeit. Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Siegstraße haben nur für eine Stunde ihre Wohnung verlassen, als sich Diebe am Samstag zwischen 11.30 und 12:30 Uhr an den Rolladen des Hauses zu schaffen machten. Über die Terrassentür gelangten sie in die Wohnung, in der sie Armbanduhren sowie Schmuck von noch unbekannten Wert mitnahmen.

Nach ersten Zeugenaussagen soll einer der Täter 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dreiviertellange Jeanshose sowie Jeansjacke getragen haben, darunter trug er ein türkisfarbenes Poloshirt. Die dunklen Haare waren an den Seiten kurzgeschoren, außerdem habe der Dieb einen Kinnbart getragen.

Gleich zweimal schlugen Einbrecher an einem Einfamilienhaus an der Thüringer Allee in Hangelar zu. Das erste Mal kamen sie Mittwoch Mittag um 12 Uhr, das zweite Mal am Samstag um 20:45 Uhr. Nachdem sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsuchten, fanden sie im Büro des Hauses einen großen Tresor, den sie mithilfe eines Seils in den Keller schliffen und ihn dort gewaltsam öffneten.

Sie nahmen Schmuck mit einem Wert in einem fünfstelligen Bereich mit. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die Informationen zum Aussehen der Diebe machen können, gibt es bislang nicht.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Informationen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02241/ 3321 entgegen.