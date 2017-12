Polizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin/Troisdorf. Mit einem Foto, das eine Überwachungskamera aufnahm, sucht die Polizei nach einem Mann, der mutmaßlich mehrere Delikte in Sankt Augustin und Troisdorf beging.

Von Bianca Breuer, 08.12.2017

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Wohnungseinbrecher. Der Mann ist dringend tatverdächtig, im September Einbrüche in Sankt Augustin und Troisdorf begangen zu haben.

Am 9. September soll er in ein Einfamilienhaus an der Siegstraße in Sankt Augustin eingestiegen sein. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr ist der Täter laut Polizei dort durch den Garten auf die Terrasse gelangt. Er hebelte eine Tür auf und stahl im Haus Schmuck und eine Luxusuhr.

Foto: Polizei Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Der Mann, der laut Polizei für die Tat infrage kommt, trägt eine auffällige Frisur mit kurzgeschorenem Seitenhaar. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Ermittler ihn mit weiteren Einbrüchen in Sankt Augustin und Troisdorf in Verbindung bringen. Mit dem Bild des Verdächtigen, das jetzt auf richterlichen Beschluss hin veröffentlicht wird, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Fahndung.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Sankt Augustin unter 0 22 41/541 33 21 entgegen.