Teilsperrung der Rathausallee

Das zweite Huma-Parkhaus wird über einen Kreisverkehr an die Rathausallee angebunden. Die Arbeiten beginnen am Montag.

Sankt Augustin. Der Investor Hurler lässt die Anbindung des neuen Sankt Augustiner Einkaufs-Zentrums Huma an die Rathausallee herstellen. Die Straße ist ab Montag in Richtung Südstraße nur einspurig befahrbar. Die Stadt rechnet mit 12 bis 14 Wochen Bauzeit.

Auf der Rathausallee in Sankt Augustin wird es eng. Ab Montag, 12. Juni, müssen Autofahrer in Richtung Südstraße deshalb andere Wege nehmen. Dann startet der Bau des neuen Kreisels, mit dem das zweite Parkhaus der Huma-Einkaufswelt an die Straße angebunden wird. Er entsteht in Höhe der Straßeneinmündung „An der Post“, wo derzeit eine Fußgängerampel den Verkehr regelt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Bauzeit voraussichtlich zwölf bis 14 Wochen betragen.

Der zweite Bauabschnitt des Huma befindet sich im Endspurt. Ende September soll das Einkaufszentrum Gesamteröffnung feiern. Ab diesem Zeitpunkt werde auch das sechsgeschossige Parkhaus an den Kreisel angebunden, sagt Steffen Warlich, Sprecher der Jost Hurler Unternehmensgruppe, die den Kreisverkehr als Investor herrichtet und später an die Stadt übergibt.

„Es gehört zu unserer Vereinbarung mit der Stadt, dass wir zusätzlich zur Ost-West-Spange weitere Umfeldverbesserungsmaßnahmen umsetzen, die den optimalen Verkehrsfluss rund um die neue Huma-Einkaufswelt fördern“, erläutert Geschäftsführer Lars Johannsen. Dazu zähle auch der in Kürze beginnende Bau des Kreisverkehrs am Parkhaus West. Die Arbeiten an der Zufahrt laufen bereits. Vor dem neuen Parkhaus ist die Einfahrt schon deutlich zu erkennen, auch die Begrenzungssteine sind schon gesetzt.

Kommende Woche werden sie auf die Rathausallee ausgeweitet, die während der kompletten Bauzeit vom Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Stiftung bis zum Kreisel an der Südstraße in Fahrtrichtung Südstraße gesperrt ist. Umleitungen sind laut Stadtpressesprecherin Claudia Oberdörfer ausgeschildert. Während der ersten Bauphase soll zunächst der Kreisel auf der Seite des neuen Parkhauses hergerichtet werden. Nach sechs bis acht Wochen wird die gegenüberliegende Seite erstellt.

Neue Anfahrt für Parkplatz

Wer in Richtung Arnold-Janssen-Straße unterwegs ist, wird dann bereits über den neuen Kreisel geleitet. Ab diesem Zeitpunkt kann allerdings der Parkplatz unterhalb der ehemaligen Post nur noch über die Grantham-Allee angefahren werden. Das Zentrum mit Rathaus und Ärztehaus sei aus Richtung Südstraße über die für den Verkehr freigegebene Seite der Rathausallee oder über die Ost-West-Spange zu erreichen, so Oberdörfer.

Mit dem neuen Parkhaus stehen laut Steffen Warlich am Huma insgesamt 2300 Stellplätze für die Kunden zur Verfügung. Der zweite Bau sei dem ersten im Grunde sehr ähnlich, er füge sich aber „deutlich dezenter“ in die Landschaft ein, so der Hurler-Sprecher. „Dort existiert schon ein Baumbestand, und wir werden noch weitere Bäume pflanzen.“