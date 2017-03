Bernd Kleinsorge aus Sankt Augustin ist Nachlasspfleger

Sankt Augustin. Wenn Bernd Kleinsorge nach Feierabend die Tür seines Büros zuschließt, dann schließt er auch alle Geschichten und Schicksale darin ein, mit denen er während seines Arbeitstages in Berührung kommt. Der Rechtsanwalt kümmert sich beruflich um Nachlasspflege. Das heißt, Kleinsorge kümmert sich um alles, was es noch zu tun gibt, wenn ein Mensch gestorben ist und er keine oder nur unbekannte Erben hat.

Von Sofia Grillo, 08.03.2017

Beauftragt wird der Rechtsanwalt vom Amtsgericht Siegburg. Mit ihm gibt es sechs Nachlasspfleger im Rhein-Sieg-Kreis. Kleinsorge organisiert die Sicherung und Verwaltung des Nachlasses – also die Wohnung oder das Haus des Verstorbenen ausräumen zu lassen und Wertgegenstände zu verkaufen. Zusätzlich macht er sich auf die Suche nach potenziellen Erben. Ohne zu wissen, was ihn erwartet, muss Bernd Kleinsorge in einem ersten Schritt den Wohnort des verstorbenen Menschen besichtigen. Hier habe er schon alles erlebt: Von einer teuer eingerichteten Wohnung bis hin zu einer vermüllten Bruchbude. Das Vorgehen ist in jedem Fall gleich.

Der Nachlasspfleger schaut sich die Wohnung oder das Haus an, macht Fotos und sucht nach Wertgegenständen, die in das Erbe hineinfließen könnten. Neugierde sei hier die falsche Herangehensweise, weiß der Rechtsanwalt: „Wenn man versucht, sich ein Bild vom Verstorbenen zu machen, könnte man eine persönliche Bindung zu dem unbekannten Toten aufbauen. Das kann belasten.“ Vor allem, weil es zu Kleinsorges Aufgaben gehört, Wertgegenstände zu verkaufen und alles übrige aus dem Wohnraum ausräumen und entsorgen zu lassen. Würde man die Geschichten hinter dem Schmuckstück kennen, das man verkauft, oder dem Sofa, das weggeschmissen wird, dann bekäme man vielleicht ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Toten. Momentan habe er 33 Pflegschaften parallel laufen, für Neugierde sei da eh keine Zeit.

Der ermittelte Nachlass wird von den Nachlasspflegern zum einen darauf verwendet, die Kosten für die Wohnungsräumung oder ähnliche Aufwendungen zu decken. Alles andere bewahrt Kleinsorge für potenzielle Erben auf. Sein bisher spektakulärster Fund lag im Kleiderschrank einer verstorbenen Frau: ein ein Kilogramm schwerer Goldbarren. Den brachte er zur Bank der Verstorbenen. Dort fand man heraus, dass sie die Wertanlage vor 30 Jahren für rund 18 000 D-Mark gekauft hatte. Nun hatte der Goldbarren einen Wert von 32 000 Euro. Für diesen Nachlass konnte Kleinsorge noch eine entfernte Erbin finden.

Die Erbenermittlung sei die spannendere, aber auch langwierigere Arbeit, so Kleinsorge. In zwei Fällen ermittelt der Nachlasspfleger schon seit drei Jahren. Im Schnitt dauere seine Suche nach Erben ein bis zwei Jahre. Das sei abhängig von den Wartezeiten bei den verschiedenen Ämtern, wo er Formulare beantragen müsse. Die Erbensuche sei meist knifflige Detektivarbeit, sagt Bernd Kleinsorge. Spannend daran sei vor allem, über wie viele Ecken man manchmal Erben finde.

Der Nachlasspfleger schaut zuerst, ob der Verstorbene lebende Geschwister hat. Dann schaut er, ob die Eltern Geschwister hatten und ob deren Nachkommen noch leben. Ist das nicht der Fall, wird der Stammbaum der Großeltern und anschließend derjenige der Urgroßeltern untersucht.

An eine Erfolgsgeschichte kann sich Kleinsorge gut erinnern: „Wegen meiner Ermittlungen findet unter den Erben bald eine Familienzusammenführung statt.“ Die Geschichte begann bei einer verstorbenen Frau, die keine Kinder und keine Geschwister hatte. Auch bei Eltern und Großeltern fand Kleinsorge keine potenziellen Erben. Dann fand er heraus, dass die Urgroßeltern Geschwister hatten, die sich jedoch zerstritten und deswegen den Kontakt verloren hatten. Deren Urenkel konnte Kleinsorge ausfindig machen. Diese bekamen nicht nur das Erbe der verstorbenen Frau, sondern auch einen neuen Teil Familie. Alle Urenkel lernen sich nun gegenseitig kennen.