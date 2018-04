Abschied vom Ehrenlandrat

Sankt Augustin. Unter großer Anteilnahme wurde der ehemalige Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Franz Möller, in Hangelar beigesetzt. Er gehört zu den Vätern des Strukturwandels in der Region, der auf den Wegzug der Bundesregierung folgte.

Rund 250 Trauergäste haben am Freitag Abschied von Ehrenlandrat Franz Möller genommen. Nach einer Trauerfeier in der Hangelarer Pfarrkirche Sankt Anna zogen sie in einer Prozession zum örtlichen Friedhof, wo er neben seiner Frau seine letzte Ruhe fand. Ilse Möller war nur eine Woche vor ihm an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Franz Möller wurde 87 Jahre alt. Er war seit längerer Zeit schwer krank und hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Der gebürtige Emsländer war von 1974 bis 1999 Landrat des Rhein-Sieg-Kreises und saß von 1976 bis 1994 für die CDU im Bundestag. Landrat Sebastian Schuster, Ex-Landrat Frithjof Kühn und Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan würdigten bei der Trauerfeier Möller für seine Verdienste um die Region. Er gilt als einer der Väter des Strukturwandels, der nach dem Hauptstadtbeschluss 1991 eingeleitet wurde. Ein Meilenstein war das 1994 beschlossene Berlin-Bonn-Gesetz. Zu den Ausgleichsprojekten für den Wegzug der Bundesregierung gehörte unter anderem die Gründung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

"Wir werden sein Vermächtnis bewahren und für die Menschen weiter voranbringen", sagte Sridharan. Franz Möller habe die Geschichte des Rhein-Sieg-Kreis in beeindruckender Weise geprägt. „Landrat zu sein, war für ihn kein Job, sondern ein demokratischer Auftrag, den er mit großer Verantwortung und Pflichtbewusstsein erledigte“, sagte Kühn, den mit Möller auch eine Freundschaft verband.