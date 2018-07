Auto überschlagen

Bei dem Unfall wurde drei Frauen verletzt, die 29-Jährige Beifahrerin wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Hennef. Bei einem Unfall auf der A560 sind am Freitagabend drei Frauen schwer verletzt worden. Eine davon wurde mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht. Die Polizei warnt vor einem Hund, der sich womöglich auf der Fahrbahn aufhält.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.07.2018

Nach einem Unfall bei Sankt Augustin sind am Freitagabend drei Frauen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der A560 in Fahrtrichtung Hennef. Laut Polizei war dort ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war anschließend auf dem Dach liegengeblieben. Drei Frauen in dem Ford Ka im Alter von 25, 29 und 32 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Die 29-Jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln gebracht.

Nach Angaben der Polizei befanden sich zwei Hunde der Rasse Chihuahua in dem Fahrzeug. Während einer der Hunde gefunden wurde, wird der zweite Hund vermisst und hält sich womöglich im Bereich der Fahrbahn auf. Die Polizei bittet Autofahrer deshalb, vorsichtig zu fahren. Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten zunächst nach dem Hund, haben die Suche inzwischen aber abgebrochen. Infolge des Unfalls war die A560 zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Hennef gesperrt worden.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis