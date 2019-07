Asklepios Klinik in Sankt Augustin

Den GA haben weitere Zuschriften zur Asklepios Kinderklinik erreicht. Etwa von Barbara Kaiser, die die Situation in der Kinderorthopädie bemängelt. Ihre Tochter hat die Glasknochenkrankheit und wird seit Jahren in Sankt Augustin behandelt. Doch bereits seit Längerem haben sie und ihr Mann Sebastian das Gefühl, der Konzern lasse die Abteilung „ausbluten“. So seien dort vor einiger Zeit zwei Zeitverträge von Ärzten nicht verlängert und die Stellen auch nicht wiederbesetzt worden. Zudem gebe es noch keinen Nachfolger für den Chefarzt Urs von Deimling, der demnächst in Ruhestand gehe, so Kaiser. Ein potenzieller Nachfolger habe vor etwa anderthalb Jahren gekündigt. „Es passiert einfach nichts. Die Klinik weiß gar nicht, was sie für ein Potenzial hätte.“ Das sieht Christian Oschem ähnlich, dessen Sohn ebenfalls die Glasknochenkrankheit hat. Oschem ist zweiter Vorsitzender des Landesverbands NRW der Deutschen Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta (Glasknochen) Betroffene. Vor rund anderthalb Jahren habe der Verein einen Brief an die Geschäftsführung in Sankt Augustin geschrieben, in dem es um die personelle Situation gegangen sei. In einem Gespräch sei dann nur gesagt worden, man solle abwarten, so Oschem. „Das war nicht besonders hilfreich.“

Laut Asklepios-Regionalgeschäftsführer Klaus Schmolling geht von Deimling in der zweiten Jahreshälfte 2020 in den Ruhestand. Die Abteilung funktioniere gut. Für die Nachbesetzung sei noch nichts unternommen worden, so Schmolling, weil es dafür noch zu früh sei.