Neues Einkaufszentrum

Große Gala zur Eröffnung: Zahlreiche geladene Gäste schauten sich am Mittwochabend in der neuen Einkaufswelt um.

Sankt Augustin. 17.000 Quadratmeter alleine für Modegeschäfte, dazu Elektronik, Schmuck und Sportartikel - die gesamte Huma Shoppingwelt ist seit Mittwoch fertiggestellt. Diese Marken und Geschäfte öffnen in der Sankt Augustiner Mall.

Von Thomas Heinemann und Marcel Dörsing, 28.09.2017

Gearbeitet wurde bis zur letzten Minute vor der Eröffnung. Nun ist die neue Huma-Shoppingwelt fertiggestellt, und am heutigen Donnerstag in ihrer Gesamtheit für alle Kunden geöffnet. Der riesige, symbolische Schlüssel zum modernsten Einkaufszentrum der Region wurde bereits am Mittwochabend an Centermanager Klaus Kricks übergeben: Insgesamt bietet die Huma-Shoppingwelt 49 000 Quadratmeter Gesamtfläche, davon rund 39.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. 17.000 Quadratmeter sind der Mode vorbehalten. In punkto Fläche ist das eine Quantensprung beim Bekleidungsangebot.

Diese Geschäfte haben ab Donnerstag im Huma in Sankt Augustin geöffnet:

Apollo

Beauty World

Bijou Brigitte

Blumen Madeliefje

Soccx

Christ

Cosmo

Tabakshop Dechert

Deichmann

Depot

Dm

Dr. Gruber

engbers

Ernsting's Familiy

Kaya Feinkost

Klier

Game Stop

Hair Express

H&M

Hunkemöller

Intersport

Jack Jones

Lascana

Lieblingsplatz

Mayersche

Müller

Nanu-Nana

New Yorker

New York Nails

Nikki Service

Optik Kunz

O2

Only

Orsay

Parfümerie Becker

Photo Porst

Rathaus Apotheke

Real

Rituals

S1

Saturn

Schiesser

Schuhpark

schulze: Mode in Sankt Augustin

Smile Optic

S.Oliver

Tally Weijl

Telekom Shop

TK Maxx

Vero Moda

Vodafone

Mammutprojekt findet Abschluss

Mit der Eröffnungsgala hat ein in der Region beispielloses Mammutprojekt seinen Abschluss gefunden, das seit Beginn der ersten Überlegungen im Jahre 2006 von aufwendiger und mehrfach geänderter Planung, einem innovativen Pilotprojekt der Bürgerbeteiligung, Klagen aus Nachbarkommunen und rasantem Wandel im Einzelhandel geprägt war.

Sowohl der Zeit- als auch der Kostenrahmen sei eingehalten und nahezu alle Ziele der ersten Planungen umgesetzt worden, betonte Lars Johannsen, Geschäftsführer der Jost Hurler Gruppe: „Eine Revitalisierung, also nur eine leichte Veränderung, war nicht das, was wir für den Standort wollten. Wir wollten eine grundlegende Aufwertung und Verbesserung für Sankt Augustin. Wir hatten hier eine unglaubliche Herausforderung, aber auch eine Chance – die herausragende Chance, eine neue Innenstadt zu bilden.

Huma in Sankt Augustin: Vom Vorzeigeprojekt zum Neidobjekt Alles begann vor 40 Jahren Das Einkaufszentrum blickt auf 40 Jahre wechselvolle Geschichte im Zentrum Sankt Augustins zurück. 2013 begann der Neubau der Shoppingwelt.

1977 Vor 40 Jahren wurde das Huma SB-Warenhaus, auch Hurler Magazin genannt, im Zentrum der frisch gebackenen Stadt Sankt Augustin vom Kaufmann Jost Hurler (1918-2003) eröffnet. Ein Groß-Einkaufszentrum mitten auf der grünen Wiese – das Konzept war seinerzeit wegweisend und machte die Stadt im Rheinland bekannt.

1982 Der Sohn und designierte Nachfolger des Firmengründers sowie fünf Top-Manager des Unternehmens sterben bei einem Flugzeugabsturz. Hurler gab in den Folgejahren das Einzelhandelsgeschäft an die Metro ab, an die die Einkaufszentren verpachtet wurden.

1992 Das Warenhaus wird umgebaut und zum „Huma-Einkaufspark“ – auch eine Reaktion auf das veränderte Einkaufsverhalten.

2009 Seit 1. Juni verwaltet die Jost-Hurler-Unternehmensgruppe das Einkaufszentren wieder selbst. Am 25. Juni wird der Abriss und Neubau des Huma-Einkaufsparks mit einer neuartigen Form der Bürgerbeteiligung bei der Planung angekündigt.

2010 Von März 2010 bis Januar 2013 finden Vorträge, Bürgerforen und Workshops ebenso wie politische Diskussionen zu den Plänen statt, in deren Verlauf die Pläne reduziert werden: Die Verkaufsfläche wird angepasst, mehr und dafür kleinere Shops sollen einziehen, das Bürgerforum mit Bühne zum Marktplatz wird gestrichen. In Siegburg, später auch in Troisdorf und Bonn wächst die Sorge vor einer zu starken Konkurrenz im Bereich Mode. Die Städte behalten sich das Klagerecht zunächst vor.

2013 Hurler erhält im Oktober die Baugenehmigung, kurz darauf legt die Stadt Siegburg Klage gegen das Vorhaben ein. Troisdorf klagt später mit. Davon unberührt beginnt am 21. November 2013 der Neubau des ersten Bauabschnitts zwischen altem Einkaufspark und Straßenbahntrasse.

2015 Der erste Teilabschnitt wird eröffnet. Wenige Tage danach beginnt der Abriss des alten Einkaufsparks. Im Dezember weist das Oberverwaltungsgericht Münster die Klage ab, Revision wird nicht zugelassen.

2016 Im laufenden Abrissbetrieb entsteht an freier Stelle der Neubau, der am 17. November 2016 Richtfest feierte und am Donnerstag eröffnet wird.

130 Millionen Euro Gesamtkosten

“Mit der Investition im dreistelligen Millionenbereich – Experten schätzen rund 130 Millionen Euro Gesamtkosten für das Zentrum und das Umfeld – habe die Familie Hurler noch einmal ihre Verbundenheit mit der Stadt gefestigt, so Johannsen: „Hier ist ein weiterer Pfeiler, ein weiteres Fundament des Hauses Hurler.“ Wie groß und maßgeblich die neue Shoppingwelt für die Stadtentwicklung sei, unterstrich Bürgermeister Klaus Schumacher in seinem Grußwort: „Dies hat maßgeblich dazu beitragen, dass auch in der Umgebung positive Veränderungen stattfinden werden.“

Innerhalb der Stadtverwaltung sei die Motivation enorm gewesen, „weil jeder wusste, dass man ein solches Projekt nur einmal in seinem Berufsleben miterleben darf.“ Positive Folgen der Aufbruchsstimmung sah auch Stadtplaner Rainer Gleß, Technischer Beigeordneter der Stadt: „Wir haben damals gesagt, wir gehen einen Schritt zurück und schauen, welche Auswirkung auf die Region zukommen wird.“

Vorzüge der Shoppingwelt

Die Bereitschaft, die die Hurler- Unternehmensgruppe gezeigt habe, sei in der Zusammenarbeit mit Investoren keineswegs selbstverständlich, unterstrich Gleß, der mit Blick auf die bereits realisierten und anstehenden Bauprojekte rund um die neue Shoppingwelt resümierte: „Unsere kühnsten Träume und Visionen werden zur Realität – was gibt es Schöneres?“

Eine Aussage, die auch Centermanager Klaus Kricks sichtlich gerne hörte. Er brachte die Vorzüge der Shoppingwelt auf den Punkt: „Unser Erfolgsfaktor ist Einfachheit. Wir haben eine hervorragende Anbindung an die Autobahn und den ÖPNV, kurze Wege, eine großzügig gehaltene Ladenstraße, komfortable Parkplätze, und wir haben eine Angebotsvielfalt und eine Modekompetenz, die viele Innenstädte gern hätten.“ Auch baulich sei man nah an einer Innenstadt dran, nur „haben wir ein Dach darüber, das soll zuweilen von Vorteil sein.“ Und das nicht nur für Kunden, wie Uwe Kraatz, Geschäftsführer des Siegener Modehauses Schulze, betonte.

Mit 5000 Quadratmetern belegt das Familienunternehmen, dass mit einem s.Oliver-Geschäft seit sechs Jahren auch in Siegburg ist und die Region kennt, größter Modemieter in der Huma-Shoppingwelt. „Neben unseren eigenen Geschäften Schulze, S1 und s.Oliver sind auch viele weitere Modegeschäfte hier im Center.“ Diese Vielfalt und auch der Komfort für Kunden seien für den Textileinzelhandel ein zukunftsweisendes Konzept, hieß es.