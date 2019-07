Vorfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Drei Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch Kabelschrott von einem Firmengelände in Sankt Augustin gestohlen. Ihr Diebesgut luden sie in einen Einkaufswagen, den sie mitgebracht hatten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2019

In der Nacht zu Mittwoch haben drei Unbekannte in Sankt Augustin Kabelschrott vom Gelände einer Firma für Sicherheitstechnik gestohlen. Die Männer kamen über die Straße "Zum Siegblick" mit einem Einkaufswagen und entwendeten laut Bericht der Polizei 150 Kilogramm Material aus einem Container.

Die Beute im Wert von mehreren hundert Euro transportierten sie in dem Einkaufswagen ab. Die Täter werden als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Sie trugen Sporthosen und wahrscheinlich graue Kapuzenpullis. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413321 entgegen.