Seniorin bestohlen

Sankt Augustin. Eine Seniorin aus Sankt Augustin ist am Dienstag Opfer einer Diebesmasche geworden. Eine Täterin bot der älteren Frau Hilfe beim Tragen an und gelangte so in die Wohnung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2018

Eine 84-jährige Frau wurde am Dienstag von zwei Frauen mit einer dreisten Masche bestohlen. Die Sankt Augustinerin kehrte gegen 11.30 Uhr von einem Einkauf in ihre Wohnung am "Pleiser Dreieck" zurück. Als sie die Haustür des Mehrfamilienhauses aufschloss, drängte nach Angaben der Polizei sich eine Frau an ihr vorbei, unter dem Vorwand, eine Freundin besuchen zu wollen.

Die Frau ging schnell die Treppe bis ins Obergeschoss hoch. Die Seniorin ging mit ihren Einkaufstaschen an ihre Wohnungstür im ersten Stock. Dann kam die unbekannte Frau wieder auf sie zu, gab an, die Freundin sei nicht zu Hause, und bot der Seniorin Hilfe beim Tragen an. Die 84-Jährige ließ sich die Einkäufe in die Küche tragen. Währenddessen schlich eine zweite Frau unbemerkt in die Wohnung, die sich in dem Schlafzimmer der älteren Dame zu schaffen machte.

Als die Sankt Augustinerin sie entdeckte, verließen die beiden Unbekannten sofort die Wohnung und stiegen in eine dunkle Limousine, die in der Straße "Schützeiche" geparkt war. Der Kleiderschrank der 84-Jährigen war geöffnet und es wurde Goldschmuck aus einer Tasche gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täterinnen sind laut der Seniorin zwischen 40 und 50 Jahren alt, haben dunkle Haare, eine korpulente Figur und ein südländisches Erscheinungsbild. Eine der Frauen trug einen Zopf, die andere hatte eine Kurzhaarfrisur. Vor der Tat war der Seniorin eine schwarze Limousine mit dem Kennzeichen "OF" aufgefallen. Ob es sich um das Fluchtfahrzeug handelt, ist unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02241/5413321 zu melden.