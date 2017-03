Professor Metin Tolan in Sankt Augustin

Wissenschaftler Metin Tolan ist am 28. März in der Hochschul- und Kreisbibliothek Sankt Augustin zu Gast.

SANKT AUGUSTIN. In „Die Star Trek Physik – Warum die Enterprise nur 158 Kilo wiegt und andere galaktische Erkenntnisse“ untersucht Metin Tolan, wie genau es die Macher der Kultserie mit Physik und Technik genommen haben.

Von Franziska Bähr, 07.03.2017

Mit 13 Kinofilmen und insgesamt 703 Episoden ist „Star Trek“ eine der bekanntesten und langlebigsten Science-Fiction-Serien. Beschrieben wird eine utopische Zukunft, in der die Menschheit enorme soziale und technische Fortschritte erzielt hat. So werden beispielsweise große Strecken innerhalb kürzester Zeit mit dem Warp-Antrieb zurückgelegt, Zeitreisen unternommen und Crew-Mitglieder auf fremde Planeten gebeamt. Doch könnte das eines Tages wirklich passieren?

Der Autor: Metin Tolan wurde 1965 in Oldenburg geboren. Von 1984 bis 1989 studierte er an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Physik und Mathematik. Im Jahr 2001 übernahm er den Lehrstuhl „Experimentelle Physik I“ an der Technischen Universität Dortmund. Mit „Geschüttelt, nicht gerührt: James Bond und die Physik“ und „Titanic: mit Physik in den Untergang“ schrieb er bereits originelle Bücher, in denen er Physik verständlich erklärt.

Das Buch: Es sind Zitate und Szenen aus der Serie oder den Filmen, die Metin Tolan als Aufhänger für seine Kapitel nutzt. In humorvoller und auch dem Laien verständlicher Art erklärt er dann Gesetze und Phänomene aus der Physik. So kommt der Autor unter anderem auf Planetenbewegungen, Quantenphysik und die Relativitätstheorie zu sprechen. Die physischen Gesetze und Phänomene sind anschaulich erklärt. Wer es dann doch etwas genauer wissen möchte, findet weitere Details zu den Themen in den Kapiteln „Details für Besserwisser“.

Das meint der GA: „Die beste Vorbereitung auf das, was nun folgt, wären 24 Tage Urlaub, in denen man ununterbrochen die Serie und die Filme zu Hause auf DVD schaute“, schreibt Metin Tolan im ersten Kapitel seines Buches „Die Star Trek Physik“. Ganz so drastisch verhält es sich allerdings nicht. Das Buch erschließt sich auch Lesern, die nicht jede Folge der Serie gesehen haben. Ein gewisses Interesse an der Serie „Star Trek“, an Physik und auch an Technik sollte aber vorhanden sein.

Der Termin: Die Lesung „Zu Gast auf dem Sofa“ mit Metin Tolan beginnt am Dienstag, 28. März, um 19.30 Uhr in der Hochschul- und Kreisbibliothek Sankt Augustin, Grantham-Allee 20. Sie wird veranstaltet von der Hochschul- und Kreisbibliothek, der Bücherstube Sankt Augustin und dem General-Anzeiger. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person, ermäßigt sechs Euro. Karten sind erhältlich in der Bücherstube, Alte Heerstraße 60, sowie bei den Bibliotheken der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin sowie in Rheinbach, Von-Liebig-Straße 20.