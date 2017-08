Kitas in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Der Jugendamtselternbeirat in Sankt Augustin beschäftigt sich mit Themen wie Inklusion, Verpflegung oder der Gebührensatzung. Die Wahl des neuen Gremiums steht im September an.

Von Martina Welt, 17.08.2017

Jugendamtselternbeirat (JAEB) – ein sperriges Wort, das wahrscheinlich nur den Verwaltungsmitarbeitern leicht über die Lippen geht. Es hört sich verstaubt und eher abschreckend an, was natürlich die Eltern der Kita-Kinder nicht von vorneherein zum Mitarbeiten motiviert. Genau das ist jedoch unbedingt notwendig, finden jedenfalls die amtierenden Vorsitzenden des JAEB, René Fetkenhauer und Robert Heimann.

Der aktuelle Vorsitzende Fetkenhauer ist seit einem Jahr in diesem Gremium und sehr schnell auch dessen Vorsitzender geworden. „Ich hatte mich in den Elternbeirat der Kita meiner Kinder wählen lassen und dort stellte sich der kommunale Elternbeirat mit der eher abschreckenden Bezeichnung Jugendamtselternbeirat vor“, erinnert sich Fetkenhauer an seinen Werdegang.

Zu der Zeit wurde nicht nur um die Kindergartengebühren gerungen. Auch das Internetportal Little Bird, das den Eltern helfen soll die richtige Kita zu finden und ein besonderes Anliegen des JAEB ist, fand Einzug in die städtische Kita-Landschaft. Das war beim Start des JAEB-Stellvertreters Robert Heimann vor vier Jahren noch völlig anders. „Zur damaligen Zeit gab es den JAEB eigentlich nur formal“, erinnert er sich.

Personalmangel sorgt für angespannte Situation

Das Engagement der Mitglieder sei sehr dürftig gewesen. „Wir haben dann relativ zügig mit dem damaligen Vorsitzenden Henrich Pich Fahrt aufgenommen“, sagt Heimann. Elternbeiträge, Inklusion, das überarbeitete Kinderbildungsgesetz (Kibiz) oder aber die Wahrnehmung des Sitzes im Jugendhilfeausschuss, waren nur einige Eckpunkte, die Heimann spontan einfallen. Vor allem die Stimme der Kita-Eltern in der Öffentlichkeit über den JAEB habe er als eine wichtige Funktion gesehen. „Wir vertreten die Eltern der Kita-Kinder und über den JAEB ist es möglich, Politik mitzugestalten“, stellt er fest.

Mehrere Marathonsitzungen zu der neuen Elternbeitragssatzung habe es gegeben, die Verpflegung in den Kitas sei neu ausgeschrieben worden. Little Bird wurde ins Leben gerufen. Auch Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel während der Streikzeit, zählt zu den Aufgaben des Gremiums. Alles, was Kita-Übergreifend ist, wird von uns vertreten“, so die Vorsitzenden.

Man habe einen Ansprechpartner im Jugendamt und die Stimme des JAEB wiege schwerer, als wenn sich einzelne Eltern an die Verwaltung wenden. „Wir verstehen nun vieles besser“, sind sich die beiden Vorsitzenden einig, die beruflich im IT-Bereich unterwegs sind und sich zwischenzeitig zu Kita-Spezialisten entwickelt haben. So sorge zum Beispiel der permanente Personalmangel in den Kitas für eine angespannte Situation.

„Schimpfen kann jeder"

Die sehr unterschiedlichen Angebote müssten strukturierter dargestellt werden, um den Eltern die Unterschiede der einzelnen Einrichtungen leichter verständlich zu machen. Zudem gebe es jedes Jahr Eltern, die keinen Platz in einer Kita für ihren Nachwuchs bekommen, dann versuche die Stadt einen Platz in der Tagespflege zu organisierten. Neun Mitglieder arbeiten aktuell im JAEB.

Man trifft sich einmal im Monat und das Ganze sei eher ein geselliges Beisammensein. „Es gibt keinen Zwang zu erscheinen und auch der Zeitbedarf für das Engagement ist überschaubar“, meint Heimann. „Schimpfen kann jeder, aber wer nicht mitarbeitet, kann auch nicht ans Ziel kommen“, glauben die beiden. Themen gebe es viele und der gesamte Bereich sei zwar sehr komplex aber auch interessant. Inzwischen komme die Stadt nicht mehr auf die Idee, den JAEB in Fragen, die Kitas betreffen, nicht mit einzubeziehen. „Wir sind über die Zeit schon lautstark geworden“, sagt Heimann. Unterm Strich bewirke dieses Engagement, dass man viele Dinge besser verstehen könne.

„Wenn man sich die politischen Beschlüsse durchliest, so hat doch vieles Hand und Fuß, während man ohne die Einblicke denkt, die sind alle böse“, brechen die beiden auch eine Lanze für den Stadtrat. So sei zum Beispiel die Geschwisterkind-Regelung wieder in vollem Umfang gültig, obwohl die Stadt dazu nicht verpflichtet sei. „Die Stadt versucht schon vieles gut zu machen im Sinne der Eltern und Kinder“, sind sich die beiden einig.