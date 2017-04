Selbsthilfe bei Suchtproblemen

Sankt Augustin. Ohnmacht, Scham und Schuldgefühle bestimmen den Alltag von suchtkranken Menschen. Selbsthilfegruppen und Gesprächskreise in Sankt Augustin helfen, aus dem Teufelskreis herauszukommen.

Von Hannah Würbel, 22.04.2017

Niemand der neun Gruppenmitglieder hat vergessen, warum er hier ist. Rüdiger, Ansprechpartner der Gruppe, erinnert sich noch genau, wie er zunächst ein paar Runden um den Treffpunkt im „Club“ in Sankt Augustin lief, in dem wöchentlich Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes stattfinden. Der Schritt in die Selbsthilfegruppe erforderte viel Mut und Überwindung. Nach einer langjährigen Alkoholsucht – mit 14 Jahren hatte er seine erste Alkoholvergiftung – ein wichtiger Schritt. Auch Gruppenleiter Christoph (Name geändert) schlotterten die Knie, als er zum ersten Mal die Selbsthilfegruppe besuchte. Jetzt leitet er die Abende und nimmt an Weiterbildungsangeboten des Verbandes teil. Mit einer kurzen Frage in die Runde, ob jemand ein Anliegen hat, beginnt das wöchentliche Treffen. Jeder erzählt nur das, was er loswerden möchte.

„Unser Problem ist der Kontrollverlust“, erklärt Christoph. Einfach ein oder zwei Gläser zu trinken, funktioniere nicht. Werden Alkohol oder Tabletten zur Sucht, bestimmten sie das Leben, alles andere stehe hinten an. Um die Sucht zu verstecken, hätten sie nicht selten geschauspielert, erzählen die Gruppenmitglieder. Ob Alibikäufe im Supermarkt, damit die Menge an Alkohol im Wagen nicht auffällt, oder ein Piccolo versteckt in der Handtasche: Die Sucht zu verbergen werde zum obersten Ziel.

Silke (Name geändert), Ehefrau eines Betroffenen der Gruppe, kennt diese Situation. „Die Persönlichkeit ändert sich dann total. Man weiß nicht, wie man das Problem einsortieren soll.“ Gerade für Angehörige sei das eine schwierige Situation. Vier Jahre lebte sie von ihrem Mann getrennt, nun besuchen beide regelmäßig die Selbsthilfegruppe. Sie haben einen Weg gefunden, viele andere noch nicht. Ohnmacht, Scham und Schulgefühle bestimmen den Alltag Betroffener und Angehöriger. Mancher Ehepartner beschafft auch den Alkohol, damit es dem Betroffenen „besser geht“ und wird nicht selten schließlich selbst krank. „Das absolute Horrorszenario für einen Suchtkranken ist der Augenblick, in dem plötzlich kein Alkohol mehr im Haus ist“, erzählt Rüdiger.

Für Andrea Stollfuß, erste Bundesvorsitzende des Vereins und ehemalige Betroffene, ist der Kreuzbund heute eine Herzensangelegenheit. Jeder der „Weggefährten“, so nennen sich die Betroffenen, hat eine eigene Geschichte zu erzählen, aber alle haben die gleichen Sorgen. Der Umgang mit Alkohol in einem Leben nach der Abhängigkeit sei alles andere als leicht. „Alleine der Gang durch die Spirituosenabteilung im Supermarkt kann zu einer großen Herausforderung werden“, berichtet sie. Auch Fragen wie: „Muss ich mich in der Gesellschaft direkt outen, wenn ich nur Wasser trinke? Darf ich alkoholfreies Bier trinken? Wie gehe ich am Arbeitsplatz mit meiner Sucht um?“ werden in der Gruppe besprochen.

Aber nicht alles dreht sich um Alkohol, ganz unterschiedliche Themen werden diskutiert. Auch Ausflüge, Grill- oder Filmabende stehen regelmäßig auf dem Programm. Bekommt jemand einen Rückfall oder hat ein ganz bestimmtes Anliegen, steht das an erster Stelle. Verurteilt wird niemand, vielmehr suchen alle gemeinsam eine Lösung. Sucht ist auch heute noch ein Thema, über das oft geschwiegen wird. Es wird ausgeblendet und übersehen.

Diese Menschen haben aber einen bewundernswerten Schritt getan, der viel Ausdauer und Disziplin erfordert. Ihre Motivation: Anderen Menschen zeigen, dass ein Leben ohne Abhängigkeit lebenswerter ist. Habe man es geschafft, sei das Feedback von außen sehr positiv, erzählen sie. „Wir haben uns lange genug selbst bemitleidet“, meint Rüdiger. Gruppenmitglied Dieter (Name geändert) reist heute viel und genießt sein Leben. „Heute weiß ich, die Abstinenz vom Alkohol habe ich für mich gemacht, und es hat sich gelohnt.“