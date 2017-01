Kompostwerk in Sankt Augustin

25.01.2017 SANKT AUGUSTIN. Das Kompostwerk der RSAG in Niederpleis verarbeitet im Januar und Februar rund 180.000 Tannen und Fichten. Der spätere Rohstoff ist besonders bei Landwirten gefragt.

Wenn sich die Tore der Kompostwerke Rhein-Sieg mit der Aufschrift „Annahme Bioabfälle“ öffnen, bietet sich ein ganz besonderer Anblick: Berge von Weihnachtsbäumen und Biomüll, von denen nebelartiger Qualm aufsteigt, liegen in der Halle – ein Friedhof für Weihnachtsbäume. Schon auf dem Weg zur Halle weisen Nadeln und Äste auf dem Boden die Richtung. Von den schön geschmückten, bunten Weihnachtsbäumen ist nichts mehr zu sehen. Nur eine vergessene rote Kugel an einem Baum erinnert an den ursprünglichen Zweck der Tanne.

Die Kompostwerke Rhein-Sieg in Niederpleis sorgen jedes Jahr dafür, dass aus den Christbäumen Material für die Landwirtschaft wird. „Im Januar und Februar kommen rund 180 000 Bäume zu uns, davon ungefähr 110 000 aus dem rechtsrheinischen Kreisgebiet“, sagt Silvio Busch, Anlagenleiter bei den Kompostwerken Rhein-Sieg, einer Tochter der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG). Die Müllwagen liefern die Bäume zusammen mit dem Abfall aus den Biotonnen im Kompostwerk ab. Der Bitte, die zum Teil zwei Meter hohen Tannenbäume auf einen Meter zu kürzen, kommen die meisten Bürger laut Busch nach. Weihnachtskugeln oder andere Baumdekorationen seien in der Regel kein Problem. „Die Pressen in den Sammelfahrzeugen drücken die Nadelbäume bei der Abholung derartig zusammen, dass Kugeln dabei meistens zerspringen. Lametta ist mittlerweile nicht mehr so beliebt“, so Busch.

Nach der Abholung geht es den Tannen an den sprichwörtlichen Kragen. Denn in der Halle der Kompostwerke erwartet sie bereits der „Biber“, ein Vorzerkleinerer. Dem tierischen Namensgeber mit den scharfen Zähnen macht der „Biber“ alle Ehre. Mit seinen sich drehenden Walzen häckselt und bricht er die Bäume in kleinere Stücke. Aber damit nicht genug. Der Prozess, bei dem sich die einstigen Weihnachtsbäume in schwarzen Kompost verwandeln, ist lang: Ein Fließband befördert das Gebilde aus Ästen und Nadeln, das nur noch entfernt an Tannen erinnert, vom „Biber“ in eine Siebtrommel, die mitten in der Halle steht. Sie erinnert an eine riesige Waschmaschinentrommel. Allerdings sorgt die Siebtrommel dafür, dass grober und feiner Abfall voneinander getrennt wird. Material in der Größe von 60 Millimetern oder kleiner fällt durch das Sieb. Für die größeren Stücke geht die Reise auf dem Fließband weiter.

In der gläsernen Sortierkabine haben vier der insgesamt 15 Mitarbeiter die Aufgabe, per Hand Störstoffe wie Batterien aus den vorbeifahrenden Müllhaufen zu entfernen. Der sortierte Biomüll wird anschließend durch Spiralen in die insgesamt 24 druckbelüfteten Rotteboxen mit je 200 Kubikmetern Nutzvolumen transportiert. Ein Computer überwacht Wasser, Sauerstoff und Temperatur, damit die Mikroorganismen den Biomüll und die zerkleinerten Tannen problemlos in Kompost verwandeln können.

Nach 35 bis 40 Tagen Rottezeit ist es so weit: Weihnachtsbäume, die die Wohnzimmer schmückten und die Stuben mit ihren Leuchten oder Kerzen in warmes festliches Licht tauchten, sind zum dunklen Düngemittel geworden. „Dieser Rohstoff kommt auf die Felder und ist für die Landwirtschaft sehr wichtig“, sagt Busch mit Blick auf die riesigen Kompostberge, von denen Nebelschwaden emporsteigen. „Wasser und Sauerstoff bilden diesen Nebel. Das ist der normale Prozess der Kompostierung.“ Den Weihnachtsbaum-Friedhof in der Halle ersetzen im Sommer Biomüll-Hügel mit Gartenabfällen. Dann liefern die Müllwagen wieder feuchte Grünabfälle, die die „Rotteberge“ locker und luftig halten. (Jill Mylonas)