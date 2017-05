Sankt Augustin. Das Nutzungskonzept für die Deponie der RSAG in Niederpleis ist auf den Weg gebracht. So sind etwa ein Radweg und eine Dirtbike-Anlage im Gespräch.

Noch existieren die meisten Ideen für die Deponie der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) in Niederpleis nur auf Papier. Doch in drei bis vier Jahren sollen auf dem Gelände erste Erfolge sichtbar sein. Das prognostizierte Geschäftsführerin Ludgera Decking am Donnerstag in Sankt Augustin. Sie war, wie auch Landrat Sebastian Schuster, ins Rathaus gekommen, um gemeinsam mit der Stadt eine Erklärung zur weiteren Nutzung der ehemaligen Deponie zu unterzeichnen.

Die Erklärung markiert das Ende eines zweijährigen Moderationsprozesses zu den Entwicklungsmöglichkeiten des Entsorgungs- und Verwertungsparks. Er war 2015 mit einer Reihe von Workshops und Diskussionsrunden gestartet. Das Ziel: Möglichst viele Beteiligte aus Politik, Naturschutz, Forschung, Verwaltung und auch die Nachbarn an einen Tisch zu bringen – und so einen breiten Konsens für die Geländeentwicklung zu erzielen. Daraus resultierte vor gut einem Jahr erstmals ein Nutzungskonzept für die gesamte Deponie, das die Stadt in der jüngeren Vergangenheit immer vermisst hatte. Damit sollen auf dem Areal künftig die Aspekte Umwelt, Freizeit, Gewerbe, Energiegewinnung, Forschung und Recycling kombiniert werden.

Ein Hauptpunkt: Der Verwertungspark soll für die Bürger wieder nutzbar sein. „Wir wollen den Nachbarn mit dem neuen Konzept etwas zurückgeben“, sagte Decking. So könnte etwa ein Radweg über das Gelände Niederpleis und Buisdorf verbinden, auch eine Dirtbike-Anlage ist im Gespräch. „An der Freizeitnutzung waren die Anwohner sehr interessiert.“ Um die Emissionen für die Nachbarn weiter zu verringern, soll zudem das Kompostwerk eingehaust werden.

Einen großen Raum nimmt der Naturschutz rund um die Tongrube ein. Sie soll erhalten und weiterentwickelt werden. Unter dem Aspekt Klimaschutz sind weiter eine Biogasanlage sowie Flächen für Photovoltaik im Gespräch. Zudem solle auch die Kernkompetenz der RSAG, die Entsorgung, weiterhin ihren Platz haben, so der Erste Beigeordnete der Stadt Sankt Augustin, Rainer Gleß, der den offenen Moderationsprozess begrüßte. Durch das Verfahren sei die größtmögliche Schnittmenge herausgekommen, das sei ein Riesenerfolg aller Beteiligten, sagte Gleß. Für Decking sind damit die Leitplanken für die Nutzung gesetzt.

Mit der Erklärung sagt die RSAG nun zu, sich um eine zeitnahe Umsetzung zu bemühen. Stadt und Kreis versichern, das Projekt mit ihren Mitteln zu unterstützen. Ein Passus, der im vergangenen Herbst noch Unstimmigkeiten bei den Sankt Augustiner Politikern hervorgerufen hatte, wurde inzwischen herausgenommen. Er bezog sich auf den Friedensvertrag, den Stadt und RSAG 1994 geschlossen hatten, um ihre Rechtsstreitigkeiten zu beenden. Den Politikern war unklar, ob der Vertrag damit nicht ausgehebelt würde.

Landrat Sebastian Schuster sieht in dem Nutzungskonzept nun eine gute Grundlage, auf der aufgebaut werden könne. „Ich bin froh, dass es zur Moderation kam. Und vielleicht können wir den Friedensvertrag doch irgendwann ad acta legen“, sagte er. Sankt Augustins Bürgermeister Klaus Schumacher sprach von einer „langen Geschichte“, die von allen Beteiligten mitbetrieben worden sei.

Laut Decking startet nun die Detailplanung der Projekte. Vor der Umsetzung werden sie in den politischen Gremien noch beraten. Außerdem gab die Geschäftsführerin bei der zeitlichen Planung zu bedenken: „Wir sind auf einem Deponiegelände. Das sind keine leichten Voraussetzungen.“ Wie viel die RSAG in die neue Nutzung investiert, dazu kann Decking noch keine Aussage treffen. „Einen Teil finanzieren wir selbst, wir wollen aber auch Fördergelder akquirieren.“ Weitere Einnahmen brächten die geplanten Gewerbeansiedlungen. Auf die Müllgebühren soll sich das Projekt hingegen nicht auswirken. Decking: „Wir wollen sie, so lange es möglich ist, stabil halten. Sechs bis zehn Jahre auf jeden Fall.“