Zentrale Unterbringungseinrichtung

In Sankt Augustin kommt es durch eine Demonstration zu Verkehrsbehinderungen.

Troisdorf. Seit dem Mittwochmorgen läuft in Sankt Augustin eine Demonstration in Höhe der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2017

An der ehemaligen Medienzentrale in Sankt Augustin findet seit dem Mittwochmorgen eine Demonstration statt. Mehrere Polizeiwagen sind vor Ort, es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau von kurz hinter der Autobahnausfahrt Niederpleis reicht Angaben von vor Ort zufolge bis zum Demonstrationsort an der Alten Heerstraße.

Nähere Informationen sind bislang noch nicht bekannt.

Weitere Berichterstattung folgt...