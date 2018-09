Deo-Dose explodierte

Die Feuerwehr löschte einen Container in Menden.

Sankt Augustin. Ein Klassenzimmer-Container der Gemeinschaftsgrundschule Menden hat am Sonntagnachmittag gebrannt. Auslöser ist nach Angaben der Polizei eine Deo-Flasche gewesen, die zuvor unter dem Container explodierte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2018

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand an der Gemeinschaftsgrundschule in Menden gerufen. Dort brannte ein Container, in dem sich ein Klassenzimmer befindet. Das Feuer war gegen 15.20 gelöscht. 20 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Unter dem Container wurde nach Angaben der Polizei eine Deo-Dose gefunden. Ein Mädchen und ein Junge im Grundschulalter hätten die Löschaktion der Feuerwehr aus sicherer Entfernung beobachtet und die später eintreffenden Polizisten anschließend angesprochen.

Die beiden wurden anschließend als Zeugen mit auf die Polizeiwache genommen und ihre Eltern wurden informiert.