Ende nach 158 Jahren

Sankt Augustin. Der Sangesgemeinschaft Eintracht Hangelar fehlt vor allem junger Nachwuchs. In ganz Sankt Augustin war der gemischte Chor der älteste Verein.

Von Jill Mylonas, 25.12.2017

Mit einer traurigen Nachricht verabschiedet der Gemischte Chor Eintracht 1859 Hangelar das Jahr: Nach 158 Jahren löst sich der geschichtsträchtige Verein zum Sonntag, 31. Dezember, auf. In ganz Sankt Augustin war der gemischte Chor der älteste Verein.

Nicht ganz freiwillig geben die Mitglieder ihr musikalisches Hobby auf: „Leider ist es uns nicht gelungen, Nachwuchs für uns zu gewinnen“, sagt Johanna Reichart, seit sechs Jahren 1. Vorsitzende des Chores. „Außerdem haben wir keinen Vorstand mehr zusammenbekommen, und es gab für diesen Posten auch keine Neubesetzung.“ Zwar habe der Chor bei Auftritten für sich geworben und Zeitungsinserate gesetzt, aber gemeldet habe sich darauf niemand. „In Schulen haben wir keine Aushänge gemacht, weil es dort meist eigene Chöre gibt.“

Nachwuchsprobleme

Dass der Chor keinen Nachwuchs findet, begründet Reichart unter anderem damit, dass die Musikrichtung möglicherweise nicht modern genug ist. Denn die meisten Sänger beherrschen kein Englisch. „Außerdem muss die Musik zu uns passen, weil wir nicht mehr über die Bühne springen können“, sagt die 74-Jährige. Ein weiteres Problem sieht Reichart beim Durchschnittsalter der Chormitglieder, denn dieses liegt bei 75 Jahren. „Es gestaltete sich immer schwieriger für uns, in dem Alter aufzutreten“, so die Vorsitzende. Viele kämen mit Rollatoren und Krücken. „Und es sieht zudem nicht mehr so gut aus, wenn ein so alter Chor auftritt.“ Mit 50 Jahren seien zwei Mitglieder die „allerjüngsten“, einige seinen bereits 80 Jahre alt. Dass sich die Stimme im Alter verändert, sieht Reichart, die seit 30 Jahren in dem Chor singt, ebenfalls als Schwierigkeit.

Männer und Frauen singen gemsicht

30 aktive Mitglieder zählt der Gemischte Chor momentan. Früher gehörten mehr als 100 Inaktive und Förderer dazu, „aber da viele verstorben oder ausgetreten sind, haben wir jetzt nur noch rund 20“, sagt Reichart. Bemerkenswert ist, dass bloß sechs Männer in dem Chor singen. Denn gegründet wurde dieser als Männergesangsverein. Im Jahr 1977 holten viele Männer ihre Kinder dazu, sodass auch Jugendliche dem Chor beitraten. Ihre Mütter folgten zwei Jahre später im Jahr 1979. Heute sind drei dieser Mütter noch immer Mitglieder, wovon eine seither Schriftführerin ist. Für ihr 40-jähriges Engagement ist sie zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Die Umschreibung zum „Gemischten Chor“ erfolgte im Jahr 2009. Besonders bedauert Reichart, dass der Chor sein 160-jähriges Bestehen, das er in zwei Jahren begehen würde, nun nicht mehr feiern kann.