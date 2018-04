Ursula Keusen-Nickel (85) wurde 1932 in Düsseldorf geboren. Nach dem Abitur 1952 in Bad Godesberg studierte sie an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln Cello und Kammermusik. Nach der Künstlerischen Reifeprüfung wurde sie zunächst Cellistin im Städtischen Orchester Bonn und war Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Bonn. Von 1975 bis 1997 leitete sie die Musikschule Sankt Augustin.

Aus ihrer ersten Ehe hat sie drei Kinder. Mit ihrem zweiten Mann, dem 2017 verstorbenen Flötisten und Siegburger Musikschulleiter Jost Nickel, war sie in unzähligen Ensembles musikalisch aktiv. Keusen-Nickel gründete zwei Orchester, das Jugendsinfonieorchester Sankt Augustin und die Junge Symphonie Siegburg. 1997 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.