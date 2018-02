Coldplay ist besonders beliebt

SANKT AUGUSTIN. Im März veranstaltet das Rhein-Sieg-Gymnasium seine Big Pop Show. Um die Solostimmen zu besetzen, gab es nach der Probe des schuleigenen Popchors ein Casting für sangesfreudige und mutige Schüler.

Von Bianca Breuer, 06.02.2018

In der Aula des Rhein-Sieg-Gymnasiums in Sankt Augustin geht es an diesem Nachmittag nur um eins: Musik. Der Popchor der Schule steht auf der Bühne und probt. Eigentlich nichts Besonderes, geprobt wird schließlich öfter. Aber an diesem Nachmittag sind einige der jungen Sänger besonders aufgeregt, denn es soll im Anschluss ein großes Casting stattfinden. Bei dem können sich die Sänger für die Soli bei der Big Pop Show 2018 in knapp vier Wochen qualifizieren.

Matthias Reinold ist Musiklehrer und Leiter des großen Popchors. „Die Big Pop Show wird dann zum zehnten Mal stattfinden und ist unser größtes Schulkonzert, bei dem alle Ensembles mitwirken.“ Heißt: eine Popband, eine Sambaband und zwei Big Bands. Insgesamt stehen dann mehr als 170 Schüler auf der Bühne.

Coldplay bei den Schülern beliebt

Allein im Popchor singen aktuell 80 talentierte Schüler aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen. Und was erwartet die Besucher beim diesjährigen Konzert? „Unser Programm steht in diesem Jahr unter dem Motto 'London Calling'“, sagt Reinold. „Es dreht sich alles um England und seine wahnsinnig große Musiktradition.“

Zu hören gibt es dann Songs wie „We Will Rock You“ von Queen oder die Fußballhymne schlechthin „You'll Never Walk Alone“. Eine Band ist bei den Chormitgliedern besonders beliebt: Coldplay. Und so werden einige Songs der Band rund um Sänger Chris Martin präsentiert. „Es wird außerdem schauspielerische Elemente geben, die einen roten Faden durch das Konzert ziehen“, so der musikalische Leiter weiter.

Ergebnis im März

Und dann geht's los. Die Jungen und Mädchen können beweisen, was in ihnen steckt. Veronika Röttger besucht die siebte Klasse und performt unter anderem „Up & Up“ von Coldplay. Sie steht gerne auf der Bühne. „Es ist toll, ein Teil davon zu sein“, schwärmt sie. Lisa Sengi ist etwas nervös vor ihrem Auftritt. Wie lange singt sie denn schon? „Zuhause singe ich schon immer“, sagte die Sechsklässlerin. „Im Popchor bin ich seit der fünften Klasse.“ Und wie sieht es aus mit einem Lieblingssong? „Das ist wirklich schwierig. Ich mag viele Lieder und die wechseln sich immer wieder ab.“ Lisa bewirbt sich für das Soli im Song „Sky Full Of Stars“, ebenfalls von Coldplay. Insgesamt neun Sänger nehmen am Casting teil.

Wer letztlich einen Solopart übernehmen darf, wird in dieser Woche bekanntgegeben. Die jungen Gesangstalente müssen sich also noch in Geduld üben. Wer sich das Ergebnis anhören möchte: Die Big Pop Show 2018 findet am ersten Märzwochenende statt.