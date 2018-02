Am Mittwoch war letzter Waschtag in der Best Carwash-Anlage in Niederpleis. Das Unternehmen wäscht nun in Menden. Die Niederpleiser Anlage wird erneuert und eröffnet im Mai unter neuer Marke.

Sankt Augustin. Waschanlage an der Alten Heerstraße wird renoviert. Betreiber eröffnet „Waschwerk“ an der Max-Planck-Straße in Menden.

Von Thomas Heinemann, 01.02.2018

Seit Jahrzehnten ist die zum Best Carwash-Netzwerk gehörende Waschstraße an der Alten Heerstraße in Niederpleis eine feste Institution. Nicht nur an sonnigen Samstagen waren die Warteschlangen vor der Einfahrt oft lang. Nun hat die Anlage geschlossen. Am Mittwoch war letzter Waschtag. Best Carwash wird den Ortsteil Niederpleis verlassen, um fortan in Menden Autos auf Hochglanz zu bringen.

Harald Börsch, Geschäftsführer des Troisdorfer Betreiberunternehmens Dico Waschstraßen GmbH, die auch an der Langbaurghstraße in Spich eine der größten Waschstraßen der Region betreibt, bestätigte auf Nachfrage des General-Anzeigers am Mittwoch knapp: „Niederpleis schließt. Wir sind jetzt in Menden.“ Dort hat der Best Carwash-Partner zum 1. November das „Waschwerk“ an der Max-Planck-Straße übernommen, wie der bisherige Inhaber und Betreiber in einem Aushang kommuniziert. Das "Waschwerk" war im September 2012 an den Start gegangen. Mit biologischer Wasseraufbereitung für die nahezu komplette Nutzung des Brauchwassers, LED-Beleuchtung und großer Solarstromanlage galt die rund zwei Millionen Euro teure Anlage als modernste und nachhaltigste ihrer Art im Stadtgebiet. Wenngleich seit November weiterhin der bisherige Name „Waschwerk“ auf Werbe- und Preistafeln steht, weisen Aushänge auf den neuen Troisdorfer Betreiber hin. Dieser werde den alten Standort in Niederpleis dauerhaft verlassen, bestätigte der Eigentümer und Vermieter der Gewerbeimmobilie an der Alten Heerstraße auf Nachfrage: „Aber dort soll und wird es wieder eine Waschstraße geben. Es werden nun umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten durchgeführt und eine komplett neue Technik verbaut.“ Rund zwei bis drei Monate, werden die Umbauarbeiten dauern, die SB-Waschplätze bleiben erhalten, sagt der Eigentümer: „Dann erstrahlt die Anlage im neuen Glanz, mit neuem Namen und neuem Betreiber.“ Zumindest fast, betont der Inhaber: „Die Anlagenbetreiberin, die den Standort mehr als zehn Jahre betreut hat, wird dies auch zukünftig tun. Das bisherige Personal in Niederpleis wird auch das neue Personal sein. Für die Kunden wird sich also nicht viel ändern.“