Vogelattacke in der Brutzeit

Sankt Augustin. Derzeit ist Brutzeit bei den Bussarden. Wie angriffslustig die Greifvögel sind, wenn es um ihren Nachwuchs geht, hat ein Läufer aus Sankt Augustin am Sonntag zu spüren bekommen.

Daniel Franzkowiak ist mit dem Schrecken davon gekommen. Der Sankt Augustiner ist am Sonntag beim Joggen von einem Bussard angegriffen worden. Der Greifvogel streifte ihn nach eigenen Angaben am Kopf, als er auf seiner üblichen Laufstrecke an der Konrad-Adenauer-Straße zwischen dem Golfcourse und dem Fraunhoferinstitut in Birlinghoven unterwegs war.

Laut Falknerin Petra Holz aus Bad Honnef ist derzeit Brutzeit, die Greifvögel haben gerade ihren Nachwuchs bekommen. Mit diesem Verhalten verteidigen sie ihre Horste und Jungvögel. „Alles, was sich schnell bewegt, bedeutet für sie Gefahr, und das greifen sie dann an“, erklärt Holz. Das gelte vor allem für Radfahrer, aber auch Jogger seien betroffen. Bunte, grelle Kleidung verstärke das noch. „Leuchtende Farben sind für die Vögel ein Warnsignal. Dann werden sie noch aufmerksamer und umsichtiger.“ Mit solch einem Verhalten müssten Jogger und Radfahrer während der Brutzeit auch in den kommenden Wochen noch rechnen.

Holz rät ihnen, das Tempo zu verringern und als Radler vom Fahrrad abzusteigen bis sie 200 bis 300 Meter außer Reichweite sind, wenn sie Bussarde bemerken. „Die Bussarde kreisen ja vorher“, sagt die Falknerin. Auch Daniel Franzkowiak beschreibt, dass er auf dem Hin- und Rückweg mit einem Scheinangriff gewarnt worden sei, der auf den Kopf zielte, und mutmaßt: „Der Bussard hat hier sein Nest sehr wahrscheinlich nah am Weg.“ Er möchte die Strecke nun erst einmal meiden und dem Bussard und seinem Nachwuchs Raum geben.