Zirkus, Tänze und viel Klamauk

Sankt Augustin. Sankt Augustiner Mädchen und Jungen verwandeln die Bühne bei der Revue „AEG on Stage“ in eine Kulisse des Orients. Die Bühnenbilder fertigten Lehrer und Eltern. Aufführungen sind Donnerstag und Freitag.

Von Martina Welt, 20.06.2017

Stampfen, klatschen, drehen: Und das alles auf die Klänge irischer Folkmusik. Es sieht schon gut aus, was die „Jazz-Waves“ bei der Generalprobe auf die Bühne bringen. In silbern glitzernden Röckchen und grünen Oberteilen zeigen sie ebenso wie die insgesamt rund 100 Schüler, was sie alles in diesem Schuljahr gelernt haben. Ihrem Publikum werden sie die diesjährige Revue ab Mittwoch, 21. Juni, präsentieren. Dann sind die Grundschulen eingeladen, zu schauen und zu staunen. Am Donnerstag, 22. Juni, und am Freitag, 23. Juni, kann jeder die Revue bestaunen.

Zu den Nachwuchstänzerinnen zählen Dlear, Klara, Naz, Johanna, Alina und Elvira. Die elf- und zwölfjährigen Mädchen aus Klasse fünf und sechs gehören zu den „Jazz-Minis“, die mit Begeisterung dabei sind. „Es ist cool, tanzen zu können“, sind sie sich einig, und ihr großes Vorbild, das sind die „Jazz-Waves“. Dazwischen gibt es noch die „Jazz-Kids“ und die „Jazz-Teens“.

Die Minis stürmen derzeit geradezu die Tanz-AGs, um neue Leute kennenzulernen, was mit ihren Freunden gemeinsam zu erleben und den Spaß zu genießen, das Gelernte auch zu zeigen, sprudelt es aus den Mädchen heraus. „Das ist doch was völlig anderes als sonst so im Unterricht“, meinen die Nachwuchs-Tänzerinnen. Deshalb wurde auch eine vierte Tanz-AG in diesem Schuljahr angeboten. Einiges Neues wird es in der dritten Auflage von „AEG on Stage“ geben: Die Moderation übernehmen erstmals mit Karen Auweiler und Christiane Unkrig zwei Schülerinnen. Auch die Zirkus-AG ist erstmals mit dabei. Auf einem orientalischen Basar zeigen Jongleure und Fakire spektakulären Darbietungen. Getanzt werden vor der bunten Kulisse des Orients Szenen aus Aladin und die Wunderlampe.

Zweimal 45 Minuten

Die Bühnenbilder wurden von den Lehrern und Eltern selbst gefertigt. „Ich habe gemeinsam mit der Oma einer Schülerin 17 Bollywood-Hosen genäht“, meint die ehemalige Lehrerin am AEG, Marion Ziegler. Sie unterstützt das Team ebenso wie viele ehemalige Schülerinnen, die gerne noch einmal Bühnenluft schnuppern wollen. Ziegler hat vor 32 Jahren die Jazz-AG an der Schule gegründet. „Wir haben mit einer Gruppe angefangen und Musicals aufgeführt“, erinnert sie sich. Die Revue „AEG on Stage“ gebe es seit drei Jahren, und dafür wird das ganze Jahr über genäht, gebastelt und geübt. Zweimal 45 Minuten präsentieren die Schülerinnen und Schüler Tänze, Musik, Schattenspiele und Schwarzlichtaufführungen in insgesamt 24 Programmpunkten. Am Ende versammeln sich alle Tänzerinnen auf der Bühne, um die gemeinsam einstudierte Choreografie zu präsentieren.

Die Leitung der AG's und auch der Revue haben Alexandra Petri, Alexander Haßler, Marion Ziegler und Jennifer Zacker. Die Zirkus-AG leitet Kristina Kochale. Die Technik AG sorgt für Licht und Ton, zwei Schulbands für den guten Sound und freiwillige Helfer wie Eltern, Großeltern oder ehemalige Schülerinnen organisieren alles drum herum, damit die Show auch ein Erfolg wird.

Am Mittwoch, 21. Juni, beginnt um 10 Uhr die Vorstellung für die Grundschulen. Donnerstag und Freitag, 22./23. Juni, wird die Revue für alle Interessenten in der Aula des Schulzentrums jeweils ab 19 Uhr aufgeführt. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Spende gebeten.