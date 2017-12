Polizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin. Drei Männern sollen einen 24-Jährigen in Sankt Augustin geschlagen, getreten und ausgeraubt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2017

In der Nacht zu Sonntag ist ein 24-Jähriger in Sankt Augustin von drei noch unbekannten Männern attackiert und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant den verletzten jungen Mann gegen Mitternacht im Stadtteil Buisdorf am Kreisverkehr Frankfurter Straße/Brölweg entdeckt und daraufhin die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert.

Nach Aussage des 24-jährigen Siegburgers war er kurz zuvor auf dem Weg zur Bushaltestelle gewesen, als er von drei Personen angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Als er ihnen keine geben konnte, sei er angegriffen worden. Die drei Männer sollen ihn in den Rücken getreten und ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sollen sie ihm das Portmonee weggenommen haben und in Richtung Hennef geflüchtet sein.

Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Genaue Täterbeschreibungen konnte er nicht abgeben. Alle drei sollen dunkel gekleidet gewesen sein und unter Alkoholwirkung gestanden haben.

Hinweise zu den Verdächtigen und der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 2008/150 entgegen.