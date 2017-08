Wieder Feuer

Schon wieder hat es in der Nacht zum Freitag im Sägewerk in Menden gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Sankt Augustin. Möglicherweise hat ein Serientäter erneut Feuer im Sägewerk am Mendener Bahnhof gelegt. Kripo gründet Ermittlungsgruppe und startet Überwachungen.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche gleichen sich die Bilder: Flammen schlagen bis zu fünf Meter hoch aus den gestapelten Holzbrettern, eine Rauchwolke steigt in den Nachthimmel auf. Wieder brennt auf dem Gelände des Sägewerks in Menden auf einer Fläche von 150 Quadratmetern Eichenholz, wieder muss die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausrücken. Wie groß die Katastrophe hätte werden können, wird jedem schnell klar, der die am Sägewerk gelagerte Holzmenge bei Tag betrachtet. Am Morgen nach dem erneuten Brand sind den Mitarbeitern des Betrieb die Strapazen anzusehen. Über die beiden Fälle sprechen, möchten sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Polizei nicht.

Dass die Katastrophe ausblieb, ist auch ihnen zu verdanken. Wie bereits beim ersten Brand am Sonntag haben die Mitarbeiter die Einsatzkräfte unterstützt, indem sie den Weg zum Brandherd mit einem Gabelstapler freiräumten. So konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich der Brand auf weitere Holzstapel ausbreitete. 20 Notrufe gingen am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr bei der Leitstelle ein. Erst um vier Uhr am Freitagmorgen war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wird der Schaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Nicht nur bei den Mitarbeitern des Sägewerks, sondern längst auch bei Anwohnern in Menden geht die Sorge vor einem Feuerteufel um.

Aktuell noch keine Verdächtigen

Inzwischen spricht auch die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den beiden und anderen Fällen: „Derzeit werden fünf Brände in Menden einer Brandserie zugerechnet,“ teilte die Polizei am Freitag mit. Noch während der Löscharbeiten leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung nach den möglichen Tätern ein. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Mehrere Personen seien laut Polizei kontrolliert worden, Tatverdächtige gebe es bislang aber nicht.

Auffällig: Die Brandorte liegen in der Nähe einer Autobahn. „Vorsicht vor voreiligen Schlüssen“, warnt Burkhard Rick, der Sprecher der Kreispolizeibehörde in Siegburg. „Wir können noch keinen bestimmten Tätertypus festmachen – das heißt, zum jetzigen Zeit ist es völlig offen, ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handelt.“ Auch sei unklar, ob der oder die Täter aus der Region oder von außerhalb kommen und nur „durchreisen“. Rick: „Zur Zeit wird in alle Richtungen ermittelt“. Die Kripo hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Schaden geht in die Millionenhöhe

Begonnen hat die Brandserie laut Polizei in der Nacht zum 14. Juli: Kurz vor Mitternacht geht ein am Mendener Schützenhaus geparkter Lastwagen in Flammen auf. Die Schadenshöhe liegt bei mehr als 50 000 Euro. Zwei Wochen später: Ein Großbrand zerstört am 28. Juli einen Supermarkt an der Fritz-Schröder-Straße – er liegt nur wenige hundert Meter vom Schützenhaus entfernt. Der Ursprung des Feuers befindet sich an einem Transporter, der hinter dem Gebäude geparkt war. 110 Wehrleute sind im Einsatz, können den Markt aber nicht mehr retten. Die Polizei geht von einem Schaden von mehr als einer Million Euro aus.

15. August: Unbekannte zünden am frühen Morgen drei Altkleidercontainer an der Siegstraße an, ebenfalls in der Nähe der anderen Brandorte. Die Einsatzkräfte können das Feuer schnell löschen, der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Schließlich folgen die beiden Brände im Sägewerk am 20. und 25. August.

Ob der Brand von mehreren Autos in der Nacht zum Mittwoch, 23. August, an der Siegburger Industriestraße zu der Brandserie gehört, ist nach Einschätzung der Ermittler unwahrscheinlich. „Hier stimmen einige Parameter nicht mit den übrigen Bränden in Menden überein“, sagte Rick. Im Rahmen eines Sondereinsatzes will die Polizei in den nächsten Tagen den Raum Sankt Augustin-Menden mit zivilen und uniformierten Beamten überwachen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, ihr verdächtige Beobachtungen über den Notruf 110 zu melden.