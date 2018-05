Ursache unklar

Am späten Abend kam es vermutlich zu einem Brand in einer Wohnanlage in Niederpleis.

Niederpleis. Am späten Abend kam es vermutlich zu einem Brand in einer Wohnanlage in Niederpleis. Die Ursache ist jedoch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2018

Am Mittwochabend kam es gegen 23.10 Uhr vermutlich zu einem Brand in einer Wohnanlage im Fichtenweg in Niederpleis. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Gemeldet wurde laut der Feuerwehr Rauch, welcher aus dem zweiten Obergeschoss in das dritte Untergeschoss quillt. Vor Ort konnte dies zunächst nicht bestätigt werden. Ein Brandgeruch ist aber wahrzunehmen. Die Bewohner wurden evakuiert und die Feuerwehr kontrollierte die Wohnungen und Keller. Sie konnte jedoch keinen Brand feststellen. Woher der Brandgeruch stammte und was der Melder gesehen hat, ist unklar.

50 Einsatzkräfte der Löschgruppen Hangelar, Niederpleis, Buisdorf und Müldorf, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.