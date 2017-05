Sirenen und Lautsprecherdurchsagen

Der Huma in Sankt Augustin.

Sankt Augustin. Im Huma-Markt in Sankt Augustin ist am Mittwochmittag Brandalarm ausgelöst worden. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Kunden aufgefordert, den Huma zu verlassen.

17.05.2017

Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag zum Huma im Zentrum Sankt Augustins ausgerückt. Dort wurde gegen 11.50 Uhr Brandalarm ausgelöst. Die Kunden des Marktes wurden per automatischer Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften aus, konnte aber nach kurzer Zeit wieder Entwarnung geben: Es handelte sich um einen Fehlalarm. Wie dieser zustande kam, ist bislang nicht klar.