Feuerwehreinsatz

Eine private Lagerhalle in Hangelar geriet am frühen Freitagabend in Brand.

Hangelar. Eine Lagerhalle auf einem Brachgelände in Hangelar ist am frühen Freitagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer in kurzer Zeit löschen. Nun ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Brandstiftung.

Von Dierk Himstedt/Alf Kaufmann, 11.05.2018

Am frühen Freitagabend ist eine Lagerhalle auf dem Brachgelände am Heckenweg in Hangelar in Brand geraten. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn und Siegburg waren vor Ort und konnten das Feuer in kurzer Zeit löschen. Die in Privatbesitz befindliche Halle und das umliegende Gelände wurde von der Polizei Siegburg weiträumig abgesperrt.

Zunächst bestand der Verdacht, dass in der Halle auch Feuerwerkskörper gelagert waren. Anwohner hatten laut Polizeiangaben Knallgeräusche gehört. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache des Feuers. Nach Angabe des leitenden Beamten vor Ort seien mehrere Jugendliche gesehen worden, die von der Halle weg- und in die angrenzenden Straßen in Richtung Hangelar gelaufen seien. Die Polizei konnte aber keinen Verdächtigen festnehmen. Die Ermittlungen vor Ort laufen.