Sankt Augustin. Am Montagnachmittag ist im Schreinereiraum der Gutenbergschule in Sankt Augustin ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2019

In der Gutenbergschule in Sankt Augustin ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angabe der Feuerwehr fing eine Kreissäge im Schreinereiraum der Schule Feuer. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Gebäude, auch der Schreinereiraum war unbenutzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Schreinerei wurde so stark beschädigt, dass er vorübergehend nicht genutzt werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.